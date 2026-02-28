По данным Digital Foundry, обновление PSSR устраняет разницу в качестве между апскейлером PS5 Pro и DLSS 4.5

Компания Sony наконец-то официально выпустила долгожданное обновление PSSR, и оно начинается с Resident Evil Requiem. PS5 Pro, бесспорно, лучшая консоль для игры благодаря чёткой графике, и это очевидно.

Первая версия PSSR, выпущенная вместе с PS5 Pro, имела множество проблем, от размытой графики до плохой производительности. Однако тестирование доказывает, что PSSR 2 — достойное обновление, поскольку оно заполняет пробел между технологией Sony и DLSS 4.5.

В тестах Digital Foundry PSSR 2 намного ближе к визуальной точности DLSS 4.5 и FSR 4, что является огромным шагом вперёд. Технически, DLSS 4.5 все ещё превосходит FSR 4.5 в более тонких деталях, но технология Sony сильно приблизилась.

По сравнению с FSR 4, она превосходит FSR 4.5 в некоторых областях, особенно при обработке эффекта ореола. Также сообщалось, что в некоторых сценариях она работает мягче. В целом, это значительное обновление, которое теперь оправдывает покупку PS5 Pro.

По сравнению с предыдущим поколением, разница колоссальная. Игры первого поколения выглядели настолько размытыми, что на базовой PS5 они выглядели лучше, чем на консоли Pro.

Кроме того, Sony добавила возможность принудительного включения PSSR 2 в старых играх, где графика выглядела размытой и нечёткой, например, в ремейке Silent Hill 2. Эта технология, которая раньше была слабым местом консоли, теперь стала одним из её главных преимуществ.