ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.6 844 оценки

По данным Digital Foundry, обновление PSSR устраняет разницу в качестве между апскейлером PS5 Pro и DLSS 4.5

monk70 monk70

Компания Sony наконец-то официально выпустила долгожданное обновление PSSR, и оно начинается с Resident Evil Requiem. PS5 Pro, бесспорно, лучшая консоль для игры благодаря чёткой графике, и это очевидно.

Первая версия PSSR, выпущенная вместе с PS5 Pro, имела множество проблем, от размытой графики до плохой производительности. Однако тестирование доказывает, что PSSR 2 — достойное обновление, поскольку оно заполняет пробел между технологией Sony и DLSS 4.5.

В тестах Digital Foundry PSSR 2 намного ближе к визуальной точности DLSS 4.5 и FSR 4, что является огромным шагом вперёд. Технически, DLSS 4.5 все ещё превосходит FSR 4.5 в более тонких деталях, но технология Sony сильно приблизилась.

По сравнению с FSR 4, она превосходит FSR 4.5 в некоторых областях, особенно при обработке эффекта ореола. Также сообщалось, что в некоторых сценариях она работает мягче. В целом, это значительное обновление, которое теперь оправдывает покупку PS5 Pro.

По сравнению с предыдущим поколением, разница колоссальная. Игры первого поколения выглядели настолько размытыми, что на базовой PS5 они выглядели лучше, чем на консоли Pro.

Кроме того, Sony добавила возможность принудительного включения PSSR 2 в старых играх, где графика выглядела размытой и нечёткой, например, в ремейке Silent Hill 2. Эта технология, которая раньше была слабым местом консоли, теперь стала одним из её главных преимуществ.

4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Listoman

Только оба апскейлера реализованы в игре отвратно, да и pt плойка с картами амуде не поддерживают, поэтому разница настолько далека, что ps6 не потянет сравнение с dlss)

Итс революшн, Серни)

2
Saka Madiq

и PS5 Pro всего $750

1