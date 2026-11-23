На фоне оглушительного успеха Resident Evil Requiem, тираж которой менее чем за два месяца превысил 7 миллионов копий, компания Capcom уже приступила к созданию следующей номерной части франшизы.

Пока студия готовится к выходу официально подтвержденного ремейка Resident Evil Code: Veronica, релиз которого намечен на следующий год, в сети появились свежие данные о более отдаленных планах разработчиков. По информации инсайдеров, Capcom запустила ранний пре-продакшн совершенно новой игры под рабочим названием Resident Evil 10 (не исключено, что к релизу заголовок изменится). Ожидается, что проект выйдет уже на консолях следующего поколения — PlayStation 6 и Xbox Helix.

Если верить инсайдерам, грядущая часть станет своеобразным «мягким перезапуском»: авторы планируют полностью отказаться от старых персонажей и представить абсолютно новый состав героев. Действие игры развернется в изолированной европейской локации, сюжетно никак не связанной с корпорацией Umbrella.

Ориентир на некстген-платформы позволит разработчикам задействовать мощности нового «железа» для существенного скачка в качестве графики и общей постановки. Однако ждать новинку в ближайшее время не стоит: игра находится на самом начальном этапе производства, а ее релиз ориентировочно запланирован на конец текущего десятилетия.

Официальных комментариев от Capcom на этот счет пока не поступало, поэтому к подобным инсайдам стоит относиться с долей скепсиса.