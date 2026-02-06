По словам аналитиков, Resident Evil Requiem - самая ожидаемая игра 2026 года после GTA 6

Resident Evil Requiem — самая ожидаемая игра 2026 года после GTA 6, по мнению аналитиков Circana Мэта Пискателлы и Кристофера Дринга из The Game Business. Обсуждая самые ожидаемые игры года, помимо GTA 6, Дринг сказал, что аналитики Level Up заявили, что Resident Evil Requiem занимает первое место с огромным отрывом.

Дринг уточнил, что выводы Level Up основаны на данных за 2025 год и охватывают такие показатели, как просмотры на YouTube, TikTok и Twitch, а также показатели вовлечённости, включая лайки, комментарии и ответы на YouTube, репосты и другие взаимодействия на таких платформах, как Reddit.

По данным The Game Business, за исключением GTA 6, Resident Evil Requiem заняла первое место по просмотрам и вовлечённости в социальных сетях, а также по другим показателям, таким как количество создателей контента, публикующих информацию об игре, и освещение в изданиях в виде статей, постов в социальных сетях и видеороликов. Также было отмечено, что у Resident Evil Requiem в настоящее время больше добавлений в списки желаний, чем у любой другой игры в Steam, что является сильным показателем интереса потребителей.

Дополняя комментарии Дринга, Пискателла сказал, что Resident Evil Requiem занимает второе место по намерению совершить покупку, уступая только GTA 6, которую он описал как «запредельно высокую». Намерение совершить покупку отражает данные, которые указывают на вероятность того, что потребители купят игру.

Хотя Дринг отмечает, что ожидание и вовлечённость не гарантируют, что Resident Evil Requiem станет бестселлером, это, по крайней мере, убедительно свидетельствует о том, что Capcom ждёт большой успех. Кроме того, 28 января сообщалось, что предварительные заказы на Resident Evil Requiem превзошли ожидания, что привело к росту цены акций Capcom на 12%.

Даже без знания каких-либо показателей ясно, что ожидание Resident Evil Requiem очень велико. Resident Evil — одна из крупнейших игровых франшиз, с более чем 183 миллионами проданных копий по всему миру всех частей с момента дебюта на PS1 в 1996 году, и Requiem имеет потенциал стать самой сильной частью серии.