По словам аналитиков, Resident Evil Requiem - самая ожидаемая игра 2026 года после GTA 6

Resident Evil Requiem — самая ожидаемая игра 2026 года после GTA 6, по мнению аналитиков Circana Мэта Пискателлы и Кристофера Дринга из The Game Business. Обсуждая самые ожидаемые игры года, помимо GTA 6, Дринг сказал, что аналитики Level Up заявили, что Resident Evil Requiem занимает первое место с огромным отрывом.
Дринг уточнил, что выводы Level Up основаны на данных за 2025 год и охватывают такие показатели, как просмотры на YouTube, TikTok и Twitch, а также показатели вовлечённости, включая лайки, комментарии и ответы на YouTube, репосты и другие взаимодействия на таких платформах, как Reddit.
По данным The Game Business, за исключением GTA 6, Resident Evil Requiem заняла первое место по просмотрам и вовлечённости в социальных сетях, а также по другим показателям, таким как количество создателей контента, публикующих информацию об игре, и освещение в изданиях в виде статей, постов в социальных сетях и видеороликов. Также было отмечено, что у Resident Evil Requiem в настоящее время больше добавлений в списки желаний, чем у любой другой игры в Steam, что является сильным показателем интереса потребителей.
Дополняя комментарии Дринга, Пискателла сказал, что Resident Evil Requiem занимает второе место по намерению совершить покупку, уступая только GTA 6, которую он описал как «запредельно высокую». Намерение совершить покупку отражает данные, которые указывают на вероятность того, что потребители купят игру.
Хотя Дринг отмечает, что ожидание и вовлечённость не гарантируют, что Resident Evil Requiem станет бестселлером, это, по крайней мере, убедительно свидетельствует о том, что Capcom ждёт большой успех. Кроме того, 28 января сообщалось, что предварительные заказы на Resident Evil Requiem превзошли ожидания, что привело к росту цены акций Capcom на 12%.
Даже без знания каких-либо показателей ясно, что ожидание Resident Evil Requiem очень велико. Resident Evil — одна из крупнейших игровых франшиз, с более чем 183 миллионами проданных копий по всему миру всех частей с момента дебюта на PS1 в 1996 году, и Requiem имеет потенциал стать самой сильной частью серии.
ради интереса загуглил геймплей этого кала, потому что о нем буквально каждая вторая новость. Какая-то ho на корточках обползает стоячего врага за колонной от первого лица, бьет его сзади при этом камера криво переходит в третье лица, а сам враг при этом как шарик лопается и исчезает оставляя только брызги. Это какой-то позор ждать подобный высер. Камера как в риддике 2009 года или каком-то обливионе, когда чтобы сделать третье лицо просто налепляют в угол модельку а все управление остается от первого. Я уже молчу про графику, которая от 6 части по детализации персонажей не отличается. Какие вообще дауны ждут это? Гта еще понятно, там хотя бы проработка на передовом уровне, а это фуфел картонный. В resident evil 5 и то больше импакта чувствуется в геймплее
Вот же, сам посмотри. На 11:25 ho ткнула пером в шею, на 11:27 видно брызги и исчезающий кусок груди. В doom 3 примерно также бумажно от дробовика исчезали
одна из ожидаемых и кандидат на игру года
ЖТА 6, Crimson Desert, phantom blade zero, и ещё куча проектов, думаю резик не затмит, будет средней игрой, как и четвёрка. Но это и не плохо.
Гта 6 будет игрой года, это очевидно
если выйдет и только на консолях
Да осталось 20 дней до выхода.
Ну возможно. Но я жду crimson desert и fable
Два разочарования года... Инфа с вероятностью 60%, ну fable точно будет неудачным, жопой чую, я лично phantom blade zero жду, и резик, всё остальное слишком нереалистично выглядит и в перспективе стать чем то больше чем провалом у них нет. Ну я буду надеяться на лучшее, что разрабы не подведут и выпустят годные проекты, но по последним играм от microsoft, вывод напрашиваться сам.
Ещё огромный плюс Реквиема в том, что эта игра выйдет в этом году, в отличии от ГТА.
а че там ждать? снова коридоры и пачка зонбарей, инцел лион снова заразится чем то смертельным и будет тупить всю игру пока худенькая белокожая девочка с огромным стволом будет разносить всех. капкомы пхах
Блин, ты настолько не шаришь в теме, что понятия не имеешь насколько тупым и ограниченным ёбиком выглядишь. Челы, заканчивайте позориться, ну.
Одна из самых ожидаемых игр пройдётся за 20-25 часов и потом всё...мусорное ведро.
Точно, качество игр же определяется исключительно её продолжительностью))
Речь не о качестве игры,а о том,что в некоторых играх хочется провести больше времени,чем она даёт.
а что нужна такая игора, как жытыа 6? Заипешся там жить, все равно будет монохромно
Ну кому как.Для меня Resident Evil самая ожидаемая на втором месте Gears of War E-Day.GTA 6 на ПК не выходит так что плевать на него.
Я хоть и не фанат Резьбы, но жду именно девятую часть, а не ГТА 6
Масштаб ГТА и масштаб коридорной страшилки))). Сколько сил вложено в 6-ку я боюсь представить. Что в резике? 15 часов побродить туда сюда! Я не то чтобы его хейчу, он мне нравится, именно сама атмосфера ракун сити это прям огонь. Но чтоб ставить ее на второе место после ГТА. Точно нет.