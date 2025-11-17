По словам Capcom, Resident Evil Requiem избежит проблем ПК-версии Monster Hunter Wilds

Capcom работает над тем, чтобы Resident Evil Requiem хорошо работала на ПК, после того как в этом году возникло множество технических проблем с Monster Hunter Wilds.
Компания подверглась резкой критике за производительность Monster Hunter Wilds, хотя и признала наличие этих проблем. Обновление запланировано на 16 декабря, чего игроки ждали большую часть года.
Похоже, Capcom усвоила урок и позаботится о том, чтобы Resident Evil Requiem не постигла та же участь. Во время сессии вопросов и ответов, посвященной последнему отчету о доходах, компания заявила:
Resident Evil Requiem отличается от Monster Hunter Wilds геймплеем, архитектурой системы и сетевыми возможностями. В настоящее время мы не ожидаем подобных рисков. Мы разрабатываем игру, чтобы обеспечить плавный игровой процесс на ПК с широким диапазоном характеристик.
Resident Evil Requiem, девятая основная игра в серии, выйдет 27 февраля следующего года. Она выйдет не только на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, но и на Switch 2 в тот же день вместе с Resident Evil Biohazard и Resident Evil Village.
О чудо! Открытый мир и коридорная игра сравнивается. Я не припомню особых багов и тормозов связанных с ПК версиями резидентов.
Всё бывает впервые, тут же много не надо,накинуть чутка нужных всем невероятных технологий и на выходе получить картинку четвёрки, но с 4090 в минимальных требованиях к железу.
Лучше геймплей вменяемый покажите, хватит уже темнить.
Свежо придание, да серится с трудом.
p.s. чёртов корректор. Не проверишь вот и результат. Хотя и питание тоже подходит. Ведь им в смысле информации нас кормят с электронной бумаги. Хотя правильнее конечно придание.
Боёвку не показывают чего-то? хочу разваливать кабины как в четвёрке ремэйке, хотя все мы знаем что нас ждёт драма с усцыканием под столом. А если хоррор то хотелось бы как в первом римэйке Джил-сэндвич баба-боевик сиськи наперевес по физике. Посмотрим ... если кэпком не сможет то выкидывай девайсы, играм финиш
А что показывать, и так понятно что геймплей будет похож на 7 часть. Кому то она понравилась кому то нет. Мне например понравилась, этого же я и жду от Requiem. А если тебе 7 часть не нравится то скорее всего и эта не понравится. В общем ждем как выйдет
мне понравилась демка седьмой плюс начальная часть в хате, где побоище с батей, а дальше пошло заметное снижение качества игры вообще по всем аспектам, я бы назвал это трэшем как и всю полностью восьмую, сюда и сюжет, повествование, врагов, в восьмой даже графика как-будто плоская, затенение неправильное, картинка не объёмная, дрисня части от первого лица - колда трэшовая
Крапкомы в своем репертуаре. Узнаю этих криворуких бурятов, которые делали хер пойми что в промежутке с 2009-2018 гг.
Мля на своём движке же работают. То чудесная Resident evil 4 remake , то Dragon’s Dogma II и Monster Hunter Wilds ужасные. RE Engine видно не про "открытый мир".
С denuvo хорошо играть не будет
на торрентах будет не хорошо да угагага