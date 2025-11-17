ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 529 оценок

По словам Capcom, Resident Evil Requiem избежит проблем ПК-версии Monster Hunter Wilds

monk70 monk70

Capcom работает над тем, чтобы Resident Evil Requiem хорошо работала на ПК, после того как в этом году возникло множество технических проблем с Monster Hunter Wilds.

Компания подверглась резкой критике за производительность Monster Hunter Wilds, хотя и признала наличие этих проблем. Обновление запланировано на 16 декабря, чего игроки ждали большую часть года.

Похоже, Capcom усвоила урок и позаботится о том, чтобы Resident Evil Requiem не постигла та же участь. Во время сессии вопросов и ответов, посвященной последнему отчету о доходах, компания заявила:

Resident Evil Requiem отличается от Monster Hunter Wilds геймплеем, архитектурой системы и сетевыми возможностями. В настоящее время мы не ожидаем подобных рисков. Мы разрабатываем игру, чтобы обеспечить плавный игровой процесс на ПК с широким диапазоном характеристик.

Resident Evil Requiem, девятая основная игра в серии, выйдет 27 февраля следующего года. Она выйдет не только на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, но и на Switch 2 в тот же день вместе с Resident Evil Biohazard и Resident Evil Village.

12
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
BigTrain

О чудо! Открытый мир и коридорная игра сравнивается. Я не припомню особых багов и тормозов связанных с ПК версиями резидентов.

3
OzyWoozy

Всё бывает впервые, тут же много не надо,накинуть чутка нужных всем невероятных технологий и на выходе получить картинку четвёрки, но с 4090 в минимальных требованиях к железу.

Summor Ner

Лучше геймплей вменяемый покажите, хватит уже темнить.

2
Egik81

Свежо придание, да серится с трудом.

p.s. чёртов корректор. Не проверишь вот и результат. Хотя и питание тоже подходит. Ведь им в смысле информации нас кормят с электронной бумаги. Хотя правильнее конечно придание.

2
Noowners

Боёвку не показывают чего-то? хочу разваливать кабины как в четвёрке ремэйке, хотя все мы знаем что нас ждёт драма с усцыканием под столом. А если хоррор то хотелось бы как в первом римэйке Джил-сэндвич баба-боевик сиськи наперевес по физике. Посмотрим ... если кэпком не сможет то выкидывай девайсы, играм финиш

2
Константин335

А что показывать, и так понятно что геймплей будет похож на 7 часть. Кому то она понравилась кому то нет. Мне например понравилась, этого же я и жду от Requiem. А если тебе 7 часть не нравится то скорее всего и эта не понравится. В общем ждем как выйдет

Noowners Константин335

мне понравилась демка седьмой плюс начальная часть в хате, где побоище с батей, а дальше пошло заметное снижение качества игры вообще по всем аспектам, я бы назвал это трэшем как и всю полностью восьмую, сюда и сюжет, повествование, врагов, в восьмой даже графика как-будто плоская, затенение неправильное, картинка не объёмная, дрисня части от первого лица - колда трэшовая

Gil from Uruk

Крапкомы в своем репертуаре. Узнаю этих криворуких бурятов, которые делали хер пойми что в промежутке с 2009-2018 гг.

2
FumblingLysanias

Мля на своём движке же работают. То чудесная Resident evil 4 remake , то Dragon’s Dogma II и Monster Hunter Wilds ужасные. RE Engine видно не про "открытый мир".

1
Беккер5443

С denuvo хорошо играть не будет

Noowners

на торрентах будет не хорошо да угагага