По словам Capcom, Resident Evil Requiem избежит проблем ПК-версии Monster Hunter Wilds

Capcom работает над тем, чтобы Resident Evil Requiem хорошо работала на ПК, после того как в этом году возникло множество технических проблем с Monster Hunter Wilds.

Компания подверглась резкой критике за производительность Monster Hunter Wilds, хотя и признала наличие этих проблем. Обновление запланировано на 16 декабря, чего игроки ждали большую часть года.

Похоже, Capcom усвоила урок и позаботится о том, чтобы Resident Evil Requiem не постигла та же участь. Во время сессии вопросов и ответов, посвященной последнему отчету о доходах, компания заявила:

Resident Evil Requiem отличается от Monster Hunter Wilds геймплеем, архитектурой системы и сетевыми возможностями. В настоящее время мы не ожидаем подобных рисков. Мы разрабатываем игру, чтобы обеспечить плавный игровой процесс на ПК с широким диапазоном характеристик.

Resident Evil Requiem, девятая основная игра в серии, выйдет 27 февраля следующего года. Она выйдет не только на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, но и на Switch 2 в тот же день вместе с Resident Evil Biohazard и Resident Evil Village.