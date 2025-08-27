По словам Digital Foundry, Resident Evil Requiem в 60 к/с с полноценной трассировкой лучей раскроет потенциал PS5 Pro

Следующий год может стать совершенно особенным для поклонников Capcom. Японская компания готовит несколько крупных релизов, включая Resident Evil Requiem, долгожданную Pragmata, а также Monster Hunter Stories 3 и Onimusha: Way of the Sword. Этот список игр означает, что следующие 12 месяцев могут стать одними из самых успешных в истории издательства.

Digital Foundry поведали отличные новости, сообщив, что Resident Evil Requiem и Pragmata полностью раскроют потенциал PS5 Pro. По словам журналистов, обе игры выглядят фантастически на новой консоли и доказывают, что Capcom может в полной мере использовать аппаратные возможности PlayStation.

Resident Evil Requiem и Pragmata работают на движке RE Engine, который лежит в основе крупнейших хитов Capcom со времён Resident Evil 7: Biohazard. Благодаря этому игроки могут рассчитывать на постоянную частоту 60 кадров в секунду, а также на полную поддержку трассировки лучей, что обеспечивает превосходное освещение, реалистичные отражения и ещё более кинематографичную атмосферу. Это, безусловно, будет очень полезно игры в жанре хоррор, поскольку возможности трассировки лучей могут значительно улучшить игровой процесс и обеспечить более качественное общее впечатление.

Есть много признаков того, что PS5 Pro покажет свой характер в следующем году, и, вероятно, найдутся многие игроки, которые будут рады испытать Resident Evil Requiem, среди прочих, на более мощной версии PlayStation 5.