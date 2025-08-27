По словам Digital Foundry, Resident Evil Requiem в 60 к/с с полноценной трассировкой лучей раскроет потенциал PS5 Pro

Следующий год может стать совершенно особенным для поклонников Capcom. Японская компания готовит несколько крупных релизов, включая Resident Evil Requiem, долгожданную Pragmata, а также Monster Hunter Stories 3 и Onimusha: Way of the Sword. Этот список игр означает, что следующие 12 месяцев могут стать одними из самых успешных в истории издательства.
Digital Foundry поведали отличные новости, сообщив, что Resident Evil Requiem и Pragmata полностью раскроют потенциал PS5 Pro. По словам журналистов, обе игры выглядят фантастически на новой консоли и доказывают, что Capcom может в полной мере использовать аппаратные возможности PlayStation.
Resident Evil Requiem и Pragmata работают на движке RE Engine, который лежит в основе крупнейших хитов Capcom со времён Resident Evil 7: Biohazard. Благодаря этому игроки могут рассчитывать на постоянную частоту 60 кадров в секунду, а также на полную поддержку трассировки лучей, что обеспечивает превосходное освещение, реалистичные отражения и ещё более кинематографичную атмосферу. Это, безусловно, будет очень полезно игры в жанре хоррор, поскольку возможности трассировки лучей могут значительно улучшить игровой процесс и обеспечить более качественное общее впечатление.
Есть много признаков того, что PS5 Pro покажет свой характер в следующем году, и, вероятно, найдутся многие игроки, которые будут рады испытать Resident Evil Requiem, среди прочих, на более мощной версии PlayStation 5.
Сейчас все эти движки используют графические функции от Нвидия . // Александр Дельтазавр