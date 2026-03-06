По словам инсайдера, Resident Evil 10 уже находится в разработке после успеха Requiem

Resident Evil Requiem вдохнула новую жизнь в уже процветающую франшизу Capcom. Теперь, став самой быстро продаваемой игрой в серии, эта часть установила новую планку для будущих проектов, и, похоже, команда уже готова принять этот вызов. Согласно последним сообщениям, Capcom начала работу над Resident Evil 10.

По словам инсайдера Dusk Golem, работа над Resident Evil 10 ведётся. Более того, он утверждает, что разработка игры началась более шести лет назад. Инсайдер сообщает, что проект уже однажды перезапускался, что неудивительно, учитывая, что первоначальное видение Capcom для Resident Evil Requiem было совсем другим, что и привело к перезапуску игры.

Инсайдер говорит, что Capcom стремится быстро выпускать новые игры Resident Evil, что подразумевает работу над 4-7 проектами одновременно. Однако Dusk Golem также предваряет эту утечку заявлением о том, что игра выйдет не раньше, чем через несколько лет.

Ремейки Resident Evil Code Veronica и Zero, как ожидается, станут следующими крупными релизами серии. Кроме того, недавно инсайдер заявил, что Capcom начала предварительную работу над ремейком самой первой Resident Evil.

В целом, похоже, японский игровой гигант работает над множеством игр, чтобы постоянно радовать поклонников новыми релизами в течение следующего десятилетия.