По словам инсайдера, в трейлере Resident Evil Requiem уже показали второго главного героя, но никто этого не заметил

По словам инсайдера Dusk Golem, Capcom уже раскрыла второго главного героя Resident Evil Requiem в дебютном трейлере, но никто этого не заметил.

«Леон есть в первом трейлере, хотя это всего лишь две небольшие детали, которые бросаются в глаза только при повторном просмотре», — написал Dusk Golem, намекнув, что игроки, скорее всего, большую часть времени будут играть за героя Resident Evil 4 вместо Грейс.

Это последнее заявление вызвало немало любопытства, поскольку подразумевает, что игроки смогут выбирать, кем из двух главных героев управлять. С одной стороны, это может означать, что будет единая кампания в стиле Resident Evil 0, а не две отдельные истории; с другой стороны, игра не будет определять, за кого вы будете играть — за Леона или Грейс.

Dusk Golem утверждает, что Леон появляется в первом трейлере Resident Evil Requiem, но где именно? Одна подсказка, по-видимому, является спойлером и не будет раскрыта; другая, возможно, была обнаружена пользователем X, как показано ниже.

В трейлере есть сцена, которая, по-видимому, снята от третьего лица Грейс, но на самом деле, возможно, снята от первого лица Леона, о чём свидетельствуют некоторые детали.