По словам продюсера, Resident Evil Requiem - результат отзывов, призванных продолжить основную сюжетную линию серии

В преддверии очередного мероприятия Resident Evil Showcase, где будут представлены новые геймплейные моменты и подробности долгожданной Resident Evil Requiem, продюсер Масато Кумазавы немного рассказал Раккун-Сити, куда фанатам скоро предстоит вернуться. По словам Кумазавы, хотя команда разработчиков и интересовалась последствиями событий в городе, отзывы фанатов также сыграли значительную роль.

В интервью GamesRadar он отметил, что Resident Evil 7: biohazard и Village исследовали «разные направления» для серии.

Хотя мы получили много положительных отзывов от игроков, мы также получили обратную связь, выражающую желание увидеть продолжение основной сюжетной линии серии, поэтому мы рассмотрели вариант повествования, сосредоточенного вокруг инцидента в Раккун-Сити.

Однако, как уже отмечалось ранее, это не отражает «всю обстановку». «Например, клиника, доступная для игры в версии события, на самом деле находится не в Раккун-Сити», — сказал Кумазава, имея в виду Центр хронической помощи Родс-Хилл. Именно здесь, судя по предыдущему трейлеру, по-видимому, скрывается Виктор Гидеон, ожидая кого-то вроде Леона С. Кеннеди.

Конечно, Раккун-Сити подходит по многим другим причинам. Именно здесь изменились судьбы нескольких ключевых персонажей, и это стало катализатором событий, которые приведут к будущим играм (и катастрофам). Например, Neo Umbrella, вероятно, никогда бы не появилась в Resident Evil 6, если бы Дерек С. Симмонс не получил образец G-вируса или не предложил взорвать Раккун-Сити, чтобы нейтрализовать его распространение.

Выход Resident Evil Requiem состоится 27 февраля для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.