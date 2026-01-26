По словам режиссёра Resident Evil Requiem, игровой процесс похож на суши: "Поверьте мне, просто попробуйте"

Последняя презентация Resident Evil от Capcom подтвердила, что Resident Evil Requiem будет обладать двумя разными, но взаимодополняющими сюжетными линиями. Сегменты с Грейс сосредоточены на постоянном напряжении, ограниченных ресурсах и идее избегания столкновений, что напоминает более хоррор-ориентированный сеттинг Resident Evil 2 и Resident Evil 7. Сегменты с Леоном, напротив, придерживаются более экшен-ориентированного подхода в духе Resident Evil 4, с прямыми боями, акробатическими приёмами и более широким арсеналом для противостояния полчищам врагов.

Для режиссёра Коси Наканиси геймплей Requiem немного похож на суши: кто-то предпочитает только сашими, кто-то только рис, но многие наслаждаются сочетанием того и другого ещё больше. И то же самое, утверждает он, может быть верно и для новой Resident Evil: её ценность может быть больше, чем сумма составляющих.

Если бы суши ещё не были изобретены, любитель рыбы хотел бы только сашими. Любитель риса хотел бы только рис. А потом появляется кто-то и говорит: «Я создал вот это, это называется суши: сырая рыба на рисе». Представьте, как бы вы отреагировали, если бы были поклонником риса: «Зачем вы кладёте сверху сырую рыбу?!» Или если бы вы были любителем сашими, вы бы подумали: «Просто дайте мне сашими. Зачем вы портите мою рыбу рисом?!»



В данном случае мы — изобретатели суши. Даже если вы считаете, что предпочитаете один из двух стилей, «колорит» игры заключается в их сочетании. Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 4 Remake послужили образцом для двух персонажей: Грейс воплощает стиль Resident Evil 2, а Леон — стиль Resident Evil 4.

Оставляя в стороне кулинарную аналогию, Наканиси уточнил, что показанные в презентации сцены были призваны подчеркнуть различия между двумя главными героями, но это не означает, что эпизоды с Леоном будут полностью ориентированы на экшен:

Мы понимаем, что это заставило некоторых игроков думать, что игра за Леона — это сплошной экшен. Это не так. У Леона также будут исследовательские эпизоды, больше моментов хоррора и даже этапы бэктрекинга.



Идея в том, что, объединив их, мы получаем результат, превосходящий сумму отдельных частей. В данном случае, мы именно изобрели суши. Мы говорим: поверьте нам, просто попробуйте. Осмелитесь присоединиться к нам и попробовать этот новый продукт под названием суши.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.