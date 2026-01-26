ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 629 оценок

По словам режиссёра Resident Evil Requiem, игровой процесс похож на суши: "Поверьте мне, просто попробуйте"

monk70 monk70

Последняя презентация Resident Evil от Capcom подтвердила, что Resident Evil Requiem будет обладать двумя разными, но взаимодополняющими сюжетными линиями. Сегменты с Грейс сосредоточены на постоянном напряжении, ограниченных ресурсах и идее избегания столкновений, что напоминает более хоррор-ориентированный сеттинг Resident Evil 2 и Resident Evil 7. Сегменты с Леоном, напротив, придерживаются более экшен-ориентированного подхода в духе Resident Evil 4, с прямыми боями, акробатическими приёмами и более широким арсеналом для противостояния полчищам врагов.

Для режиссёра Коси Наканиси геймплей Requiem немного похож на суши: кто-то предпочитает только сашими, кто-то только рис, но многие наслаждаются сочетанием того и другого ещё больше. И то же самое, утверждает он, может быть верно и для новой Resident Evil: её ценность может быть больше, чем сумма составляющих.

Если бы суши ещё не были изобретены, любитель рыбы хотел бы только сашими. Любитель риса хотел бы только рис. А потом появляется кто-то и говорит: «Я создал вот это, это называется суши: сырая рыба на рисе». Представьте, как бы вы отреагировали, если бы были поклонником риса: «Зачем вы кладёте сверху сырую рыбу?!» Или если бы вы были любителем сашими, вы бы подумали: «Просто дайте мне сашими. Зачем вы портите мою рыбу рисом?!»

В данном случае мы — изобретатели суши. Даже если вы считаете, что предпочитаете один из двух стилей, «колорит» игры заключается в их сочетании. Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 4 Remake послужили образцом для двух персонажей: Грейс воплощает стиль Resident Evil 2, а Леон — стиль Resident Evil 4.

Оставляя в стороне кулинарную аналогию, Наканиси уточнил, что показанные в презентации сцены были призваны подчеркнуть различия между двумя главными героями, но это не означает, что эпизоды с Леоном будут полностью ориентированы на экшен:

Мы понимаем, что это заставило некоторых игроков думать, что игра за Леона — это сплошной экшен. Это не так. У Леона также будут исследовательские эпизоды, больше моментов хоррора и даже этапы бэктрекинга.

Идея в том, что, объединив их, мы получаем результат, превосходящий сумму отдельных частей. В данном случае, мы именно изобрели суши. Мы говорим: поверьте нам, просто попробуйте. Осмелитесь присоединиться к нам и попробовать этот новый продукт под названием суши.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

14
8
Комментарии:  8
Giggity

Но ведь суши , та ещё дрянь 😐

2
Авраам Линкольн
Но ведь суши , та ещё дрянь

Так это так режиссер РЕ 9 тонко и завуалированно намекает на качество этой игры!

mikron0612
...игровой процесс похож на суши: "Поверьте мне, просто попробуйте"

Пробовал я эти суши, не оценил. Гораздо лучше курочка запеченная с картошечкой.

2
Властелин Сосцов
"Поверьте мне, просто попробуйте"
K0t Felix

А кто не любит суши, а любит пыцку

Пердафол
Carissa7517

Очередная новость копирка, но со словом суши

Дворф

если это суши то какого качества там рыба а?