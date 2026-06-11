По слухам сюжетное DLC для Resident Evil Requiem задержится и выйдет позже ремейка Resident Evil Veronica

Capcom, похоже, серьезно перетасовало свои внутренние планы на франшизу Resident Evil. После недавнего эффектного и весьма неожиданного анонса ремейка Resident Evil Code: Veronica на выставке Summer Game Fest, фанатское сообщество задалось логичным вопросом — когда же выйдет обещанное ранее сюжетное дополнение для Resident Evil Requiem? Ситуацию попытался прояснить инсайдер Dusk Golem.

Отвечая на вопрос пользователей в сети X (бывший Twitter) о сроках показа грядущего дополнения к Requiem, Dusk Golem сообщил следующее:

Судя по слухам изнутри, DLC для RE9 [Requiem] будет выпущено уже после выхода Resident Evil Veronica. Будем наблюдать, как всё сложится на деле, но активно шепчутся, что релиз дополнения сдвинули дальше по графику.

Такая резкая перемена приоритетов у студии, если она подтвердится, вызывает неподдельное удивление, ведь компания уже вплотную занялась рекламной кампанией Veronica. Рассуждая о пиаре грядущего ремейка, инсайдер отметил: "Вероятно, у них есть маркетинговый план для Resident Evil Veronica, цель которого — растянуть интерес аудитории на несколько месяцев, порционно выдавая контент, а не раскрывая всё сразу. В Code: Veronica есть множество интересных элементов: персонажи, локации, музыка и новые враги, которыми можно кормить публику очень долго".

К слову, фанатов беспокоят и творческие решения ремейка. Так, поклонники открыто переживают, что на прошедших закрытых брифингах разработчиков для журналистов геймдиректор так и не дал внятной информации о роли Криса Редфилда, вызвав опасения, что знаменитого брата могут банально отодвинуть на второй план.

Что же касается заявления Dusk Golem об отодвинутом графике сюжетного дополнения к Requiem, то на данный момент это выглядит весьма неправдоподобно. Если отталкиваться от всех традиционных графиков релизов студии, Capcom старается не затягивать запуск DLC более чем на год от релиза основной игры. Более того, впереди индустрию ждет еще несколько крупных мероприятий и осенних выставок, где японцы легко смогут выкатить трейлер и назначить запуск расширения для RE9 на конец этого года, что хронологически по-прежнему сохранит ему фору перед ремейком Клэр Редфилд, запланированным на ранние месяцы 2027 года.