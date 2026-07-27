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AMD может завершить цикл AM5 процессорами Ryzen на базе Zen 7; Zen 8 появится с выходом AM6
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Джез Корден сообщает, что разработка Fable значительно превысила изначальный бюджет
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Чернобыльская зона снова открывается - сюжетное дополнение Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в конце августа
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Тобиас Штольц-Цвиллинг об успехе Kingdom Come: Deliverance 2, вырезанном барде и отказе от Gamescom
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