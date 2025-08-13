По слухам, в Resident Evil Requiem будут инновационные приемы c улучшенной скрытностью и механикой боя Last of Us Part 2

Франшиза Resident Evil была бездейственна последние несколько лет, а RE9 откладывалась на разных этапах разработки. Серия снова набрала популярность после анонса Resident Evil Requiem, и, похоже, она будет совсем не такой, как ожидалось.
Популярный инсайдер Resident Evil Dusk Golem утверждает, что Requiem настолько инновационен, что его боевая система напрямую заимствована из The Last of Us Part 2. Боевые сцены с Леоном оснащены улучшенной и приятной механикой скрытности.
Похоже, Resident Evil Requiem будет существенно отличаться от последних нескольких хитов серии, если говорить о боевой системе и повествовании в жанре психологического ужаса.
Dusk Golem также рассказал, что эпизоды, посвящённые Грейс в Resident Evil Requiem, будут сосредоточены на интерактивном взаимодействии с окружением, чего не было в предыдущих играх серии. Это означает, что уничтожение врагов с помощью окружения будет более плавным и захватывающим, как в The Last of Us.
Вражеский ИИ, особенно Сталкер, использует новую динамическую систему, которая позволяет существу вести себя уникально и разумно на ходу. Эта новая система также сделает игровой процесс новым в каждой новой встрече и прохождении Сталкера.
Кроме того, Capcom работает над улучшением производительности игры в локациях с более открытым дизайном, таких как Раккун-Сити. Игрокам будет предоставлено транспортное средство для более удобного перемещения по открытым локациям.
Capcom также стремится завершить текущую сюжетную линию в Resident Evil Requiem. Таким образом, Леон навсегда исчезнет из хронологии серии в будущих основных играх, поскольку студия, вероятно, полностью сосредоточится на новой истории.
Напомните, а что там за инновационная супербоёвка была в ТЛОУ2? Ну, кроме размахивания клюшкой для гольфа. Стелс же, а-ля "я кустик, ты меня не видишь", древний как мамонты, ничего нового в ней нет.
Уж что-что, а геймплей в Last of ass очень разнообразный, динамичный и вариативный. Отрицать это будут только "нетакусики". Гляди что творят умельцы: https://www.youtube.com/watch?v=CP_A_gh4k5A&ab_channel=GamerANH
Как раз геймплей в ТЛоУ2 лучшее что в ней есть. Что бы понять это, нужно поиграть.
Ты прикалываешься что ли? Стелс может и на самая мощная составляющая игры, но боевка просто мега сочная. Ни одна иная боевка из ныне существующих игр и близко с ней не стоит.
если это действительно так, то будет оч круто. Как бы кто к тлоу 2 не относился, но боевка там просто сочнейшая и визуально доставляющая
В ремейке RE 4 Capcom как раз довели все механики и элементы до отличного состояния начиная с системы повреждения, врагов, боссов и заканчивая ударами, оружием, стелсом и ножами так что нет ни какого смысла добавлять что то из других игр эта серия всегда была самобытной и может и дальше прекрасно развиваться и эволюционировать
Чё то боязно уже за игру с такими "инновациями" ))))
Ну если боёвку на подобии тлоу2 сделают, то за неё точно можно не боятья
Экспериментирование с жанром круто конечно, но по моему субъективному мнение, сделать что-то похожее в плане геймплея, как в 4 ремейке, было бы куда надежнее и прибыльнее со стороны разработчиков. Но я верю, капканы не опростоволосятся и будет что-то точно интересное.
Вообще сравнивать эти две игры нет смысла. В Ласт оф ас 2, да и вообще в последних играх Ноти Дог невероятная проработка физики взаимодействий и анимации. Сомневаюсь что на движке Резидент ивл удастся это все реализовать.
Ну.. надеюсь Capcom к релизу не превратит девочку агента ФБР в "Терминаторшу", поэтому будет просто более разнообразная боёвка (уничтожение врагов с помощью окружения - звучит хорошо).
А крафт будет или собирательство?))Или это в следующих сериях))
Он и так во всех резидентах есть.
Я говорю про глобальный крафт чтобы всё подряд можно было крафтить И не во всех резидентах он есть не считая травы
Code Veronica, Code Veronica, Code Veronica, Code Veronica...
Погамай пока в Code Veronica на ps3, там она даже полностью на русском.
да есть она на эмуле. Хочется ремастер.