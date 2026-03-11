Похоже, что DLC для Resident Evil Requiem будет посвящено Леону: Capcom показала арт с ним и загадочной женщиной

Вчера разработчики из Capcom поделились планами по развитию Resident Evil Requiem. Стало известно о том, что в будущем игра получит некую мини-игру, фоторежим и сюжетное дополнение:
Подробностей о сюжетном дополнении на данный момент нет, но внимательные зрители заметили в финале обращения несколько любопытных артов, в том числе изображение Леона в компании неизвестной девушки.
На фоне недавних обсуждений обручального кольца на руке персонажа фанаты тут же принялись строить теории о его личной жизни. Судя по всему, дополнение будет посвящено именно Леону, как ранее и предсказывал инсайдер Dusk Golem.
Так это клэр рэдфилд судя по фотке. По крайней мере очень похожа.
Да и судя по концовке, где леону передают "привет" от крисса все сходится. Его давно никто не видел, видимо опять братец попал в передряги
