Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 507 оценок

Похоже, что DLC для Resident Evil Requiem будет посвящено Леону: Capcom показала арт с ним и загадочной женщиной

AceTheKing AceTheKing

Вчера разработчики из Capcom поделились планами по развитию Resident Evil Requiem. Стало известно о том, что в будущем игра получит некую мини-игру, фоторежим и сюжетное дополнение:

Для Resident Evil Requiem готовят сюжетное дополнение, мини-игру и фоторежим

Подробностей о сюжетном дополнении на данный момент нет, но внимательные зрители заметили в финале обращения несколько любопытных артов, в том числе изображение Леона в компании неизвестной девушки.

На фоне недавних обсуждений обручального кольца на руке персонажа фанаты тут же принялись строить теории о его личной жизни. Судя по всему, дополнение будет посвящено именно Леону, как ранее и предсказывал инсайдер Dusk Golem.

Комментарии:  18
NegativeSenn

Так это клэр рэдфилд судя по фотке. По крайней мере очень похожа.

Да и судя по концовке, где леону передают "привет" от крисса все сходится. Его давно никто не видел, видимо опять братец попал в передряги

12
Zodyak

Чувак прикалывается над игроками делая арт под клуб романтики, но на ПГ даже из этого могут высосать новость

9
pandore

Пожилой угорел по малолеткаи

7
Carexx

Ада!

5
Red Salamandra

Автор, ты вчера не успел опубликовать тему на счёт трейлера, и теперь строишь теории? Бутчер тебя то опередил на пару секунд.

4
