Похоже, IGN проболтались про появление Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

В то время как Capcom представила для Resident Evil Requiem совершенно новую главную героиню — Грейс Эшкрофт, ходили слухи, что Леон С. Кеннеди, герой Resident Evil 2, Resident Evil 4 и Resident Evil 6, также будет главным героем игры.
Capcom никогда открыто не отрицала, что Леон будет в игре, но разработчики также всячески намекали, что Леона в Requiem вообще не будет. Что ж, похоже, сегодня всё стало окончательно ясно.
Похоже, IGN удалось увидеть Леона в Resident Evil Requiem, и в августовской трансляции на gamescom (которую никто до сих пор не заметил ) они рассказали о технологии создания причёсок в движке RE Engine от Capcom, упомянули Леона и то, как «эффектно» выглядит его причёска.
Да, именно так мы и узнали, что Леон появится в Resident Evil Requiem. Не скриншот, не кадры или что-то ещё, а кто-то из IGN просто небрежно упомянул персонажа.
