ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 480 оценок

Похоже, IGN проболтались про появление Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

monk70 monk70

В то время как Capcom представила для Resident Evil Requiem совершенно новую главную героиню — Грейс Эшкрофт, ходили слухи, что Леон С. Кеннеди, герой Resident Evil 2, Resident Evil 4 и Resident Evil 6, также будет главным героем игры.

Capcom никогда открыто не отрицала, что Леон будет в игре, но разработчики также всячески намекали, что Леона в Requiem вообще не будет. Что ж, похоже, сегодня всё стало окончательно ясно.

Похоже, IGN удалось увидеть Леона в Resident Evil Requiem, и в августовской трансляции на gamescom (которую никто до сих пор не заметил ) они рассказали о технологии создания причёсок в движке RE Engine от Capcom, упомянули Леона и то, как «эффектно» выглядит его причёска.

Да, именно так мы и узнали, что Леон появится в Resident Evil Requiem. Не скриншот, не кадры или что-то ещё, а кто-то из IGN просто небрежно упомянул персонажа.

25
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Barrie Butsers

Похоже, на пг через день "новости" от "авторитетных источников" про появление/отсутствие этого персонажа в игре, уже порядком поднадоели

8
pilko

Прям "инсайдерская" информация.

Робот Колдун

Источник, поверь мне брат

7
OilStox2

тебе ссылку с источником в статье оставили брат

7
KeyMaelorin

И после такого сотрудника выставили на мороз......... на хрен. Да?

1
rmplaton

Вот так "секрет"...

1
sa1958

И уже давно.