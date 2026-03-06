Похоже, Леон и Ада не женаты: режиссер Resident Evil Requiem сообщил, что скриншоты с его сообщениями отредактировали

Директор игры Resident Evil Requiem Коши Наканиши обратился к фанатам в социальных сетях, поблагодарив их за многочисленные сообщения поддержки. Однако он отметил, что ему сложно ответить всем, и выразил разочарование по поводу скриншотов якобы его ответов, которые оказались отредактированными.

Контекст ситуации связан с недавними спорами в сообществе Resident Evil. Фанаты активно обсуждали личную жизнь персонажа Леона С. Кеннеди, в частности, его возможный брак с Адой Вонг или другими героями серии. Некоторые пользователи распространяли скриншоты якобы личных сообщений с Наканиши, где директор "подтверждал" детали сюжета. Эти изображения вызвали жаркие дебаты, но теперь выясняется, что многие из них были подделаны.

Спасибо огромное за все сообщения! К сожалению, мне сложно ответить всем, но они согревают мое сердце. Меня даже отчитали за скриншоты отредактированных сообщений.

Многие фанаты еще раньше заподозрили подлог, внимательно изучив скриншоты: в них обнаружились множественные орфографические ошибки в имени директора (Koshi Nakanishi), неуклюжая грамматика, не соответствующая его обычному стилю письма, элементы португальского интерфейса, отредактированные временные метки и повторяющиеся слова. Фанаты, ранее общавшиеся с Наканиши онлайн, отметили, что его реальные сообщения всегда на чистом английском с нейтральным тоном - без таких ляпов.