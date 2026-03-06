ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 292 оценки

Похоже, Леон и Ада не женаты: режиссер Resident Evil Requiem сообщил, что скриншоты с его сообщениями отредактировали

2BLaraSex 2BLaraSex

Директор игры Resident Evil Requiem Коши Наканиши обратился к фанатам в социальных сетях, поблагодарив их за многочисленные сообщения поддержки. Однако он отметил, что ему сложно ответить всем, и выразил разочарование по поводу скриншотов якобы его ответов, которые оказались отредактированными.

Режиссер Resident Evil Requiem сдался под наплывом фанатских вопросов и подтвердил, что Леон выбрал Аду Вонг

Контекст ситуации связан с недавними спорами в сообществе Resident Evil. Фанаты активно обсуждали личную жизнь персонажа Леона С. Кеннеди, в частности, его возможный брак с Адой Вонг или другими героями серии. Некоторые пользователи распространяли скриншоты якобы личных сообщений с Наканиши, где директор "подтверждал" детали сюжета. Эти изображения вызвали жаркие дебаты, но теперь выясняется, что многие из них были подделаны.

Спасибо огромное за все сообщения! К сожалению, мне сложно ответить всем, но они согревают мое сердце. Меня даже отчитали за скриншоты отредактированных сообщений.

Многие фанаты еще раньше заподозрили подлог, внимательно изучив скриншоты: в них обнаружились множественные орфографические ошибки в имени директора (Koshi Nakanishi), неуклюжая грамматика, не соответствующая его обычному стилю письма, элементы португальского интерфейса, отредактированные временные метки и повторяющиеся слова. Фанаты, ранее общавшиеся с Наканиши онлайн, отметили, что его реальные сообщения всегда на чистом английском с нейтральным тоном - без таких ляпов.

39
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
AndralStormborn

Да даже по логике, не нужен сильной и независимой Аде этот Леон. Леону больше подходит та дочь президента, которую он спасал. А Ада хорошо подходит в пару к Джилл. Недавно видел хорошее порно, где футы Ада и Джилл шпилились красиво)

34
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да со всеми он спал, чё греха таить

10
Аспиринчик

Аде Вонг уже 51 год должен быть, если верить биографии. Леону не нужна такая старуха.

7
Александр Гоголев
6
Eclair_93

Ну значит с Шерри, у нее похожее кольцо.

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ