Похоже, Resident Evil Requiem не получит коллекционного издания - но почему?

Ранее на этой неделе Capcom приоткрыла завесу тайны над последней частью своей легендарной серии ужасов Resident Evil. И хотя мы узнали немного больше о сюжете Resident Evil Requiem и о том, как он разворачивается, некоторые фанаты были удивлены, что мы не увидели анонса коллекционного издания.

Как и многие издатели, Capcom обычно делает ставку на дорогие коллекционные издания ограниченного тиража, но в этом случае почти все дополнительные бонусы для делюкс-версии Requiem являются цифровыми, что заставляет некоторых фанатов задуматься, не закончилась ли эпоха «завышенных цен» на физические коллекционные издания.

До релиза осталось чуть больше месяца, и кажется маловероятным, что Capcom откладывает анонс, особенно учитывая, что официальные фигурки, которые мы обычно видим в коллекционных изданиях, появились в продаже отдельно в других местах, нарушая десятилетнюю традицию. И вместо коллекционного издания Capcom представила две фигурки Леона и Грейс в масштабе 1/6, каждая из которых продаётся примерно за 150 фунтов стерлингов.

Инсайдер Dusk Golem, ранее уже публиковавший достоверную (и не совсем достоверную) информацию, предполагает, что проблема может быть связана со стоимостью доставки товаров в США.

Я думаю, как бы некоторым это ни хотелось слышать, именно Дональд Трамп и его непредсказуемые и странные тарифы активно привели к тому, что у Resident Evil Requiem нет коллекционного издания, как это обычно бывает.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S.