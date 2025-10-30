Похоже, Sony проговорилась о присутствии Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

Хотя Capcom уже выпустила несколько трейлеров Resident Evil Requiem, возможное секретное появление Леона Кеннеди в игре всё ещё вызывает большие ожидания. С таким количеством слухов фанаты с нетерпением ждут, когда Capcom наконец раскроет этот сюрприз.
Похоже, мы получили официальное подтверждение возвращения этого любимого персонажа. Предзаказы уже открыты, но Sony случайно упомянула о присутствии Леона в новой игре.
В списке контента издания Deluxe Edition PlayStation Portugal упомянула, что, помимо костюма для Грейс, игроки также получат особое снаряжение для Леона. «Пять костюмов, включая костюм Грейс: Димитреску и костюм Леона: Специальный агент DSO», — гласит описание в магазине.
Sony быстро удалила упоминание о Леоне, но было слишком поздно. Тот факт, что магазин упомянул персонажа и даже подробно описал бонусный костюм, не оставляет места для ошибки — всё указывает на то, что Леон появится в игре и будет играбельным персонажем.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
ДА ЛАДНО! Это очень хорошая новость, значит в игре экшена будет немало, а такое я люблю. Кайф.
О боже з#ебал Леона не будет в 100 раз говорю!!!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
wird Leon tatsächlich im Spiel auftauchen? 🤷
Вообще канеш очень интересно - он будет таким же молодым и озорным как в 4ке или это уже будет дед-Леон:) тот же Крис Редфилд в Вилабаджио не сильно отличался от Криса в 5ке:)
Игроки все опять не так поняли. Это Грейс можно одеть в шмотки Леона. Сейчас время то такое..
Или просто дадут костюм Леона поносить и все