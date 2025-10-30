Похоже, Sony проговорилась о присутствии Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

Хотя Capcom уже выпустила несколько трейлеров Resident Evil Requiem, возможное секретное появление Леона Кеннеди в игре всё ещё вызывает большие ожидания. С таким количеством слухов фанаты с нетерпением ждут, когда Capcom наконец раскроет этот сюрприз.

Похоже, мы получили официальное подтверждение возвращения этого любимого персонажа. Предзаказы уже открыты, но Sony случайно упомянула о присутствии Леона в новой игре.

В списке контента издания Deluxe Edition PlayStation Portugal упомянула, что, помимо костюма для Грейс, игроки также получат особое снаряжение для Леона. «Пять костюмов, включая костюм Грейс: Димитреску и костюм Леона: Специальный агент DSO», — гласит описание в магазине.

Sony быстро удалила упоминание о Леоне, но было слишком поздно. Тот факт, что магазин упомянул персонажа и даже подробно описал бонусный костюм, не оставляет места для ошибки — всё указывает на то, что Леон появится в игре и будет играбельным персонажем.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.