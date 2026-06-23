Популярную зомби-певицу из Resident Evil Requiem нарядили в свадебное платье - она стала еще очаровательнее

Этот уникальный вид зомби практически с первого же дня релиза хоррора Resident Evil Requiem покорил сердца геймеров. Игроки до сих пор сходятся во мнении: несмотря на то, что сталкиваться с ней во время выживания всегда опасно, зомби-певица (Селена Кори) остается одним из самых привлекательных монстров игры. Похоже, японские разработчики заметили всеобщую симпатию фанатов и решили отпраздновать так называемый "Месяц июньских невест" весьма своеобразно.

В официальном аккаунте франшизы Resident Evil в соцсети X появился неожиданный пост. Разработчики собственноручно нарядили популярную мертвую Диву в красивое белоснежное свадебное платье и фату. Монстр с весьма проработанными чертами лица, в котором еще узнается былая девичья красота, не просто стоит в белом наряде, а забавно демонстрирует сердечко двумя окровавленными руками.

Забавная открытка сопровождалась шутливой, но зловещей клятвой верности: "Клянетесь ли вы любить ее в болезни и в моменты, когда она будет разрывать вам барабанные перепонки воплями на ухо?". Вдобавок к такому арту, маркетинговый отдел Capcom также выложил "свадебную" 3D-модель певицы без фона в прозрачном PNG-формате. Разработчики разрешили игрокам свободно скачивать материал для своего творчества и использования в монтаже или мемах, деликатно попросив лишь «использовать изображение невесты в рамках здравого смысла».

Фанаты в сети отреагировали на шутку мгновенно. «Клянусь! Главное запастись затычками!», — пишут игроки. Некоторые геймеры долго не могли поверить в происходящее: "Я сначала подумал, что это фейковый фотошоп из сети, но потом посмотрел на галочку (удивлено)... Наверняка среди авторов-художников Capcom тоже есть кто-то, кто сильно неравнодушен к этой зомби!" — констатировал один из фанатов.

Resident Evil Requiem вышла и доступна на ПК, консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и портативной Nintendo Switch 2.