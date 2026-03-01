Porsche отправляет икону survival horror на уроки вождения - Resident Evil Requiem получила необычную рекламу

Resident Evil Requiem уже доступна, но маркетинговая кампания не собирается сбавлять обороты. Для последней игры Capcom сотрудничала с Porsche, и это сотрудничество приняло неожиданный оборот.

Не так давно Porsche напомнила игрокам о своем участии в Resident Evil Requiem и подготовила рекламу, в которой актёр, играющий Леона С. Кеннеди, продемонстрировал реальные возможности Porsche Cayenne Turbo GT из игры, одного из самых быстрых внедорожников, выпускаемых немецкой компанией, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунды и может достигать скорости до 305 км/ч. Однако в серийной версии за рулём автомобиля находится второй главный герой игры, поэтому производитель, зная о неожиданности, решил это обыграть.

Компания Porsche подготовила ещё один рекламный ролик. На этот раз в рекламе показан Леон, которому сообщают, что фанаты серии считают, что он не умеет водить. Однако всё меняется, когда ему предлагают помочь и научить управлять его новой машиной.