Porsche отправляет икону survival horror на уроки вождения - Resident Evil Requiem получила необычную рекламу

Resident Evil Requiem уже доступна, но маркетинговая кампания не собирается сбавлять обороты. Для последней игры Capcom сотрудничала с Porsche, и это сотрудничество приняло неожиданный оборот.
Не так давно Porsche напомнила игрокам о своем участии в Resident Evil Requiem и подготовила рекламу, в которой актёр, играющий Леона С. Кеннеди, продемонстрировал реальные возможности Porsche Cayenne Turbo GT из игры, одного из самых быстрых внедорожников, выпускаемых немецкой компанией, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунды и может достигать скорости до 305 км/ч. Однако в серийной версии за рулём автомобиля находится второй главный герой игры, поэтому производитель, зная о неожиданности, решил это обыграть.
Компания Porsche подготовила ещё один рекламный ролик. На этот раз в рекламе показан Леон, которому сообщают, что фанаты серии считают, что он не умеет водить. Однако всё меняется, когда ему предлагают помочь и научить управлять его новой машиной.
У немецкого автопрома все настолько хренова, что приходится рекламировать в играх. Не впечатлило.
Не похож на Леона из игры хотя это его реальный прообраз, кринж
Хорошо едет по прямой для кроссовера, но управляемость ему бы получше ему не помешала.
Ролик прикольный но после таких покатушек машину точно на ТО.)
Зачем она нам нужна, мы ей толком не управляли и бросили
Во как.
намек на то, что в будущем резидент потянет только у владельцев ПК, которые могу себе и порш позволить?