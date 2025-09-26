Портировать Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2 оказалось "совсем не сложно", утверждает Capcom

Всегда интересно наблюдать за тем, как давние франшизы пытаются преодолеть неизбежно возникающие «спады» и вернуть себе потерянную фанбазу. В случае с Resident Evil компания Capcom вернулась к своим корням в 7-й части, делала различные вещи (к примеру, Леди Димитреску), чтобы привлечь людей в 8-ю часть, а в грядущем Resident Evil Requiem решила замкнуть круг всего, что произошло в Раккун-Сити до этого. Кроме того, Capcom еще и выпустит игру на Nintendo Switch 2, что не делалось уже много лет.

В интервью порталу VGC режиссер Resident Evil Requiem Коши Наканиши и продюсер Масато Кумазава рассказали об игре и ее появлении на Nintendo Switch 2. Как отметил Кумазава, на самом деле все оказалось не так уж сложно, как могло показаться:

Хотя мы неоднократно делали порты своих игр для платформ Nintendo, сейчас, как вы уже сказали, речь идет о том, что игра выйдет на Switch 2 в первый же день, и это просто потому, что когда мы получили комплект разработчика Switch 2, мы были в хорошем смысле удивлены тем, насколько гладко мы смогли перенести существующую версию игры на эту платформу.



Мы просто почувствовали, что нам не нужно ждать с этой версией или делать еще отдельный проект после основной игры, мы можем спокойно выпустить основную игру на этой платформе.

В заключение Наканиши добавил, что отчасти этому способствовало то, что Capcom разработала игру «масштабируемой», чтобы она могла нормально работать как на консолях, так и на high-end ПК, которые так нравятся многим геймерам.

На самом деле это очень важно, так как предстоящая игра от Capcom выглядит очень круто, и если Switch 2 сможет справиться с ней без каких-либо серьезных изменений, то не исключено, что в будущем ее ждет немало релизов от сторонних разработчиков.