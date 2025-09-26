ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 472 оценки

Портировать Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2 оказалось "совсем не сложно", утверждает Capcom

Gruz_ Gruz_

Всегда интересно наблюдать за тем, как давние франшизы пытаются преодолеть неизбежно возникающие «спады» и вернуть себе потерянную фанбазу. В случае с Resident Evil компания Capcom вернулась к своим корням в 7-й части, делала различные вещи (к примеру, Леди Димитреску), чтобы привлечь людей в 8-ю часть, а в грядущем Resident Evil Requiem решила замкнуть круг всего, что произошло в Раккун-Сити до этого. Кроме того, Capcom еще и выпустит игру на Nintendo Switch 2, что не делалось уже много лет.

В интервью порталу VGC режиссер Resident Evil Requiem Коши Наканиши и продюсер Масато Кумазава рассказали об игре и ее появлении на Nintendo Switch 2. Как отметил Кумазава, на самом деле все оказалось не так уж сложно, как могло показаться:

Хотя мы неоднократно делали порты своих игр для платформ Nintendo, сейчас, как вы уже сказали, речь идет о том, что игра выйдет на Switch 2 в первый же день, и это просто потому, что когда мы получили комплект разработчика Switch 2, мы были в хорошем смысле удивлены тем, насколько гладко мы смогли перенести существующую версию игры на эту платформу.

Мы просто почувствовали, что нам не нужно ждать с этой версией или делать еще отдельный проект после основной игры, мы можем спокойно выпустить основную игру на этой платформе.

В заключение Наканиши добавил, что отчасти этому способствовало то, что Capcom разработала игру «масштабируемой», чтобы она могла нормально работать как на консолях, так и на high-end ПК, которые так нравятся многим геймерам.

На самом деле это очень важно, так как предстоящая игра от Capcom выглядит очень круто, и если Switch 2 сможет справиться с ней без каких-либо серьезных изменений, то не исключено, что в будущем ее ждет немало релизов от сторонних разработчиков.

10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Да да да... я помню, как вы street fighter 6 портировали... ужасное разрешение и качество графики, а по волосам все, как будто лысые

2
PolGhost

Почему на пикче такие рамки у второго Свича мелкие? Это нейрогенерация что ли?

1