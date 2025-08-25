ЧАТ ИГРЫ
Поверили? Автор многих сливов и инсайдов по Resident Evil оказался большим выдумщиком

Gutsz Gutsz

У огромного сообщества Resident Evil лопнуло терпение после очередных "инсайдов" от автора утечек под ником Dusk Golem (AestheticGamer). Фанаты обвинили его в распространении ложной информации и вбросах для популярных СМИ. Пользователь форума Reddit собрал воедино все его неудачные инсайды, которые тянутся аж с 2016 года и их оказалось на удивление очень много. Реакция самого Dusk Golem не заставила долго ждать.

Сюрприз Summer Game Fest 2025: жуткий и загадочный трейлер Resident Evil: Requiem - в игре будет русская озвучка

В попытке защитить свою репутацию Dusk Golem фактически «слил» все свои источники, а заодно невольно подставил журналистов, которые ранее получали от Capcom эксклюзивные интервью, ссылаясь на его информацию. Ситуация быстро переросла в масштабный скандал: теперь сообщество обсуждает не столько его прошлые прогнозы, сколько методы получения данных и их достоверность.

Разоблачение оказалось громким: пользователи Reddit прошлись по каждой его ошибке — от неверных деталей по Resident Evil 7 и ремейкам RE2 и RE3, до противоречивой информации по RE8 Village и будущему Resident Evil Requiem (ранее известному как RE9). Многие его инсайды оказывались взаимоисключающими: он несколько раз менял версию о том, кто будет главным героем новой части, появится ли Джилл, какие локации войдут в игру и какой у проекта будет жанровой уклон.

Среди самых заметных провалов, в которых обвинили инсайдера, значатся:

  • Resident Evil 3 Remake: Утверждения о том, что игра будет «похожа на открытый мир» с возможностью перемещаться между районами на метро, что оказалось полностью ложным.
  • Resident Evil Village: Заявление о том, что игра находится в «годах от релиза», сделанное буквально за неделю до того, как другой источник полностью слил ее сюжет. Позже Dusk Golem, по обвинениям, просто «украл» эту информацию и выдал за свою.
  • Техническая ложь: Признание самого Dusk Golem в том, что он намеренно лгал о плохой производительности Resident Evil Village на консолях PlayStation, чтобы «Microsoft выглядела лучше».
  • Resident Evil Requiem: Постоянные смены показаний — от утверждений, что в игре будут Леон, Крис, Джилл и Клэр, до полного отрицания участия Джилл; от слухов про остров в Азии до мистических элементов, которые он сначала отрицал, а потом подтверждал.

Особенно громко обсуждается его конфликт с другими инсайдерами, которые публиковали куда более точные сведения. Например, ещё в 2024 году утечки от пользователя Lutux описывали заброшенную больницу и гигантского преследователя в Requiem — детали, которые позже подтвердились официальными материалами Capcom. Dusk Golem же публично называл эту информацию «полной чушью».

Парадоксально, но в длинном оправдательном треде Голем признал, что часто публиковал чужие утечки и ориентировался на слухи, а не на проверенные данные. Сообщество восприняло это как точку невозврата: теперь большинство фанатов Resident Evil называют его ненадёжным источником и требуют от журналистов перестать использовать его материалы в новостях.

Capcom рассказала про монстра в Resident Evil Requiem, который заставит вас дрожать как в Alien Isolation и Amnesia

Эта ситуация стала холодным душем для многих фанатов Resident Evil и ярким примером того, почему к анонимным «инсайдерам» стоит относиться с огромной долей скепсиса даже если их цитируют в СМИ.

Вокруг же Resident Evil Requiem по-прежнему много вопросов. Capcom пока хранит молчание и официально не спешит раскрывать подробности проекта, хотя совсем недавно прошла длинная демонстрация хоррора в рамках gamescom 2025. Учитывая, как много слухов и противоречивой информации накопилось за последние годы, игрокам остаётся ждать непосредственно самого релиза игры. Возможно, больше сведений о сюжете появятся уже на Tokyo Game Show 2025 или ближе к концу года.

ZAUSA

Снова фанаты обвиняют кого-то другого, а не себя. Сами с радостью готовы хавать слухи, переварить, а потом высрать другим, чтобы те, в свою очередь, повторили процесс.

TX ZX

Это давно было известно. Только сейчас очнулись?

Mersedy

Чем-то эта вся ситуация напомнила Виталика из ixbt с его "инсайдами" от Даниила Волкова по игре Vicious Red, если вы понимаете о чём я

Max Dibister

Челябинску - омаегаогромаднейший привет!

Tiger Goose

Это было и так ясно давным-давно. И давно стоял вопрос, почему новостники PG продолжали упорно публикликовать бредни этого клоуна.

FilthyZachary

Потому что Даск Голем из бабки заносил! Разве непонятно?

Пользователь ВКонтакте

ГОСПОДИ, давно ясно что в сфере игр что в сфере кинематографа инсайдеры это выдумщики и лгуны, ради хайпа вкидывают ложную инфу. // Andrey Repin

Razyobchenko
Парадоксально, но в длинном оправдательном треде Голем признал, что часто публиковал чужие утечки и ориентировался на слухи, а не на проверенные данные.

Казуалов, ты?

North235
SOLUS5678

4de, ну вот зачем ты довёл беднягу до слёз.)))) Теперь у нас нет "надёжного инсайдера".))))

pipsodrom

С повсеместным использованием искусственного интеллекта и обилием фэйк новостей, я не то что никому не верю, я даже своё отражение в зеркале стараюсь перепроверять))

Medu3a

А вдруг.. это отражение тебя проверяет?)

Otavek

Неужто спустя сотни дней редакция PG признала голема балаболом, а не инсайдером! Ведь это было так "сложно" доказать и удостовериться в этом!

