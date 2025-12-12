Появление Porsche в Resident Evil: Requiem, похоже, подтвердило еще одну утечку об игре

Появление Porsche Cayenne Turbo GT, на котором рассекает Леон в новом трейлере Resident Evil: Requeim, по всей видимости, подтвердило еще одну утечку касательно игрового процесса игры.

Несколько месяцев назад инсайдер Dusk Golem сообщал, что игровые процессы за Грейс и Леона будут заметно отличатся: игра за Грейс будет более "хоррорной", а игра за Леона уйдет в сторону экшена. Помимо всего этого Dusk Golem упомянул, что геймплей за Леона будет происходить на "открытых" локациях, которые будут заметно больше уровней с Грейс, а игроки будут использовать транспорт для перемещения по ним. И, судя по всему, Porsche Cayenne Turbo GT и является этим самым транспортом из утечки. Dusk Golem сравнил геймплей за Леона с геймплеем The Last of Us 2, где тоже встречались подобные уровни а-ля "открытый мир", а также с эпизодом из ремейка Resident Evil 4, где Леон мог использовать лодку для перемещения по воде.

Resident Evil: Requiem выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.