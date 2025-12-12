ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 554 оценки

Появление Porsche в Resident Evil: Requiem, похоже, подтвердило еще одну утечку об игре

Your Hair is Beautiful Your Hair is Beautiful

Появление Porsche Cayenne Turbo GT, на котором рассекает Леон в новом трейлере Resident Evil: Requeim, по всей видимости, подтвердило еще одну утечку касательно игрового процесса игры.

Несколько месяцев назад инсайдер Dusk Golem сообщал, что игровые процессы за Грейс и Леона будут заметно отличатся: игра за Грейс будет более "хоррорной", а игра за Леона уйдет в сторону экшена. Помимо всего этого Dusk Golem упомянул, что геймплей за Леона будет происходить на "открытых" локациях, которые будут заметно больше уровней с Грейс, а игроки будут использовать транспорт для перемещения по ним. И, судя по всему, Porsche Cayenne Turbo GT и является этим самым транспортом из утечки. Dusk Golem сравнил геймплей за Леона с геймплеем The Last of Us 2, где тоже встречались подобные уровни а-ля "открытый мир", а также с эпизодом из ремейка Resident Evil 4, где Леон мог использовать лодку для перемещения по воде.

Resident Evil: Requiem выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.

21
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
North235

Учитывая его репутацию, это больше похоже на то, как он просто ткнул пальцем в небо и угадал.

8
Енот Херсонский

Звучит слишком круто для правды! ))

2
pandore

там утечка только то что они бабла срубили за рекламу.как в резидент евил 6 лучше бы не добавляли

2
Kenn1y

А чего не MKIV, смысл рекламировать старый авто?

1
Alex UnderSun

Я буду буду буду гонять , буду олл найт буду олл найт🔥

Sheffskiy

Шикарно, просто шикарно

FilthyZachary

А еще Даск Голем говорил, что игра будет проходить на каком-то острове в Европе, а одним из главных героев будет Джил, а еще он говорил, что Леон в этой игре будет как камео и у него будет маленькая роль! При этом он не слова не сказал про Раккун Сити или про эту Грейс до первого трейлера игры. Может уже хватит его цитировать?