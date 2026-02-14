ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 685 оценок

Предзагрузка Resident Evil: Requiem начнётся 25 февраля, а сама игра выйдет в полночь 27-го

TheSkoofLord TheSkoofLord

Resident Evil: Requiem готовиться к скачиванию: объём игры указан как 72,88 ГБ, предзагрузка откроется 25 февраля, а официальный релиз намечен на 27 февраля в полночь (по локальному времени консоли/ПК). Игроки, оформившие предзаказ или имеющие доступ к предзагрузке, смогут скачать полную сборку заранее и начать играть сразу после старта продаж.

Что стоит сделать заранее:

  • Освободите место на диске: очистите минимум 80–100 ГБ, чтобы избежать проблем с установкой и дать место для day‑one патчей.
  • Включите предзагрузку/автообновления в магазине вашей платформы (PS Store, Xbox Store, Steam, Epic) сразу после появления опции.
  • Уточните временные рамки запуска по платформе — «полночь» чаще всего означает локальное время, но некоторые магазины используют UTC или запускают игры по регионам.

Информация о предзагрузке и размере файла помогает игрокам избежать проблем в день релиза и даёт время авторам контента подготовить материалы. С объёмом около 73 ГБ Resident Evil: Requiem занимает средне‑большое место среди современных AAA‑релизов — учтите это при планировании свободного места и обновлений.

TheSkoofLord
Ivan Lazarev85

Леоша что то свосем побелел на втором скрине видать совсем ху...евато ты давай там держись борись с элписом внутри.

HerFinalBoss

Мир до и после ковида

HerFinalBoss Ivan Lazarev85

Элпис - это не то, чем Леон заражён.

3Dart stl

Чётко Чётко))) ждём)) ору как у особо одарённых жопы горят с хорошей игры))) привыкли в свой кал собачий экспидицию, аланов вейков да сталкера играть )))))

Беккер5443

Это получается так же как ремейк 4 в среднем 69 гб весил.

Legend Legend

Ремейк 4 части весил 69 гб со всеми длс на пк. На PlayStation 5 ре4р в день релизе весил 58 гб

Беккер5443 Legend Legend

Я помню Без dlc на ПК так же 58 -59 приблизительно весил.

Kokoprime1991 Legend Legend

Вроде можно было языки поудалять озвучки и выиграть немного места, правда это уже потом.

J a r v i s

Дали бы хоть ранний доступ делюксовым. Судя по системкам оптимизация будет отличной.

4de

Зачем ? Кэпком не заднеприводные

itzendixog

такая корпоративная херня от каноми нам не нужна.

Ivan Lazarev85 4de

чидэ привет

UralGames83Ru

Пока нету свободных 4000 рублей, но я обязательно куплю, просто пока нет возможности. А то коллекция будет не полной. 😌😉

Ivan Lazarev85

что то мне самому поплохело как то посмотрев на лёню на втором скрине.....

Lvinomord

Однозначно вторая игра года

K0t Felix

После Reanimal?

Lvinomord K0t Felix

Пока на том же месте - Reanimal пипец жуткая.Местами очень страшно - самому стрёмно играть, поэтому смотрю прохождение у других.RE ждём.

EvgeniiV

Однозначно в коллекцию мою

ZiOFoX

Ну это же прекрасно 👌

itzendixog

Так погодите, это выходит 27 февраля в 0:00 или 28 февраля в 0:00? И как воспринимать 0:00 вовсе? Это американское время, центрально европейское или азиатское?

