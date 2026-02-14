Предзагрузка Resident Evil: Requiem начнётся 25 февраля, а сама игра выйдет в полночь 27-го

Resident Evil: Requiem готовиться к скачиванию: объём игры указан как 72,88 ГБ, предзагрузка откроется 25 февраля, а официальный релиз намечен на 27 февраля в полночь (по локальному времени консоли/ПК). Игроки, оформившие предзаказ или имеющие доступ к предзагрузке, смогут скачать полную сборку заранее и начать играть сразу после старта продаж.

Что стоит сделать заранее:

Освободите место на диске: очистите минимум 80–100 ГБ, чтобы избежать проблем с установкой и дать место для day‑one патчей.

Включите предзагрузку/автообновления в магазине вашей платформы (PS Store, Xbox Store, Steam, Epic) сразу после появления опции.

Уточните временные рамки запуска по платформе — «полночь» чаще всего означает локальное время, но некоторые магазины используют UTC или запускают игры по регионам.

Информация о предзагрузке и размере файла помогает игрокам избежать проблем в день релиза и даёт время авторам контента подготовить материалы. С объёмом около 73 ГБ Resident Evil: Requiem занимает средне‑большое место среди современных AAA‑релизов — учтите это при планировании свободного места и обновлений.