Предзагрузка Resident Evil: Requiem начнётся 25 февраля, а сама игра выйдет в полночь 27-го

Resident Evil: Requiem готовиться к скачиванию: объём игры указан как 72,88 ГБ, предзагрузка откроется 25 февраля, а официальный релиз намечен на 27 февраля в полночь (по локальному времени консоли/ПК). Игроки, оформившие предзаказ или имеющие доступ к предзагрузке, смогут скачать полную сборку заранее и начать играть сразу после старта продаж.
Что стоит сделать заранее:
- Освободите место на диске: очистите минимум 80–100 ГБ, чтобы избежать проблем с установкой и дать место для day‑one патчей.
- Включите предзагрузку/автообновления в магазине вашей платформы (PS Store, Xbox Store, Steam, Epic) сразу после появления опции.
- Уточните временные рамки запуска по платформе — «полночь» чаще всего означает локальное время, но некоторые магазины используют UTC или запускают игры по регионам.
Информация о предзагрузке и размере файла помогает игрокам избежать проблем в день релиза и даёт время авторам контента подготовить материалы. С объёмом около 73 ГБ Resident Evil: Requiem занимает средне‑большое место среди современных AAA‑релизов — учтите это при планировании свободного места и обновлений.
Элпис - это не то, чем Леон заражён.
Это получается так же как ремейк 4 в среднем 69 гб весил.
Ремейк 4 части весил 69 гб со всеми длс на пк. На PlayStation 5 ре4р в день релизе весил 58 гб
Я помню Без dlc на ПК так же 58 -59 приблизительно весил.
Вроде можно было языки поудалять озвучки и выиграть немного места, правда это уже потом.
Дали бы хоть ранний доступ делюксовым. Судя по системкам оптимизация будет отличной.
Пока нету свободных 4000 рублей, но я обязательно куплю, просто пока нет возможности. А то коллекция будет не полной. 😌😉
Однозначно вторая игра года
После Reanimal?
Пока на том же месте - Reanimal пипец жуткая.Местами очень страшно - самому стрёмно играть, поэтому смотрю прохождение у других.RE ждём.
Однозначно в коллекцию мою
Так погодите, это выходит 27 февраля в 0:00 или 28 февраля в 0:00? И как воспринимать 0:00 вовсе? Это американское время, центрально европейское или азиатское?