Предзаказы на Resident Evil Requiem откроются 29-30 октября

Capcom подтвердила, что предзаказы на Resident Evil Requiem официально откроются 29 октября по американскому времени. В тот же день компания также выпустит новое видео, посвящённое всей франшизе Resident Evil, хотя и уточнила, что в нём не будет нового игрового процесса из предстоящей игры.

Анонс сопровождается кратким сообщением, призывающим фанатов «держать ухо востро», которое намекает на начало рекламной кампании Resident Evil Requiem. С момента официального анонса несколько месяцев назад проект вызвал огромный ажиотаж благодаря своему мрачному тону и возвращению некоторых классических элементов серии, как мы уже объясняли в нашем превью.

Эта новая часть будет сосредоточена на более классическом хорроре, возвращая исследование, управление ресурсами и постоянное чувство уязвимости, характерные для серии. Фанаты могут рассчитывать на более целенаправленное повествование и атмосферу, сочетающую в себе лучшее из Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 7, с новыми персонажами и ранее невиданными биологическими угрозами.

Capcom обещает поделиться дополнительной информацией во время мероприятия 29 октября, которое станет началом заключительного этапа промо-акции перед релизом.