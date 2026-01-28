ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 636 оценок

Предзаказы на Resident Evil Requiem превысили ожидания, а акции Capcom резко выросли

monk70 monk70

Monster Hunter Wilds, возможно, не стала тем драйвером прибыли, которого хотели бы инвесторы Capcom, но компания не сдаётся. Bloomberg сообщает, что цена акций выросла на 12 процентов, что является самым большим однодневным приростом в среду за последние 18 месяцев.

В то время как Street Fighter 6 и другие старые игры показали хорошие результаты, франшиза Resident Evil продемонстрировала особенно сильные результаты в прошлом месяце. Более того, предзаказы на Resident Evil Requiem превзошли внутренние прогнозы Capcom.

Первоначально компания прогнозировала прибыль в 73 миллиарда иен и выручку в 190 миллиардов иен за финансовый год, заканчивающийся в марте, но аналитик Toyo Securities Хидеки Ясуда говорит, что, скорее всего, она превзойдёт оба показателя. За девятый месяц, закончившийся в декабре 2025 года, Capcom продала колоссальные 34,64 миллиона игр — на 13,5% больше, чем годом ранее.

Resident Evil Requiem попала в заголовки новостей спустя несколько недель после выхода первого трейлера, преодолев отметку в миллион добавлений в списки желаний. Команда разработчиков и маркетинговая кампания помогли поддерживать интерес с тех пор, особенно после анонса Леона С. Кеннеди в качестве второго игрового персонажа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля и будет доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.

Комментарии:  10
Tsssss
а акции Capcom резко выросли

Убейсофтовцы наверно смотрят на это лютой завистью ))

BADR007

Capcom молодцы видно стараются делать качественные игры и повышают эту планку (и в качестве графике и геймплея) и что не может не радовать все их игры AAA в 2026 будут с русской озвучкой: Resident Evil Requiem, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword

Заминированный тапок

Купил Резик Deluxe. Ну а что делать? Хоть Лёнчика старого погонять на досуге. Больше нечего играть.

Resplaytor

Рад за хорошую компанию, получают то что заслужили

Роман2006Рус

Неплохо,неплохо.. Успех гарантирован

kaiberserk

За такое мы радуемся

Nesh22GolgJR

По-факту.

ДЕНИСКА_омск

Ну пока выглядит крайне вкусно, надеюсь оптимизон будит, а то как обычно накатят 10 разных защщит которые все фепасы схавают.

KeyMaelorin

Значит все серии игор успеют перебрать на текущих консолях, по немногу.

sa1958

Ну и ладушки.

