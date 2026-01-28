Предзаказы на Resident Evil Requiem превысили ожидания, а акции Capcom резко выросли

Monster Hunter Wilds, возможно, не стала тем драйвером прибыли, которого хотели бы инвесторы Capcom, но компания не сдаётся. Bloomberg сообщает, что цена акций выросла на 12 процентов, что является самым большим однодневным приростом в среду за последние 18 месяцев.

В то время как Street Fighter 6 и другие старые игры показали хорошие результаты, франшиза Resident Evil продемонстрировала особенно сильные результаты в прошлом месяце. Более того, предзаказы на Resident Evil Requiem превзошли внутренние прогнозы Capcom.

Первоначально компания прогнозировала прибыль в 73 миллиарда иен и выручку в 190 миллиардов иен за финансовый год, заканчивающийся в марте, но аналитик Toyo Securities Хидеки Ясуда говорит, что, скорее всего, она превзойдёт оба показателя. За девятый месяц, закончившийся в декабре 2025 года, Capcom продала колоссальные 34,64 миллиона игр — на 13,5% больше, чем годом ранее.

Resident Evil Requiem попала в заголовки новостей спустя несколько недель после выхода первого трейлера, преодолев отметку в миллион добавлений в списки желаний. Команда разработчиков и маркетинговая кампания помогли поддерживать интерес с тех пор, особенно после анонса Леона С. Кеннеди в качестве второго игрового персонажа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля и будет доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.