ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 725 оценок

Предзаказы Resident Evil Requiem вывели игру в лидеры продаж Steam, Battlefield 6 - возвращает позиции

Gruz_ Gruz_

Capcom вновь подтвердила статус одного из главных издателей современности: Resident Evil Requiem возглавила чарт Steam еще до официального выхода. Высокий уровень ожиданий обеспечил игре лидерство за счет одних лишь предзаказов. Напомним, что полноценный релиз намечен на 27 февраля — хоррор заглянет на ПК и консоли текущего поколения, включая Nintendo Switch 2.

Японскому блокбастеру удалось сместить с пьедестала инди-хит Mewgenics, который доминировал на прошлой неделе. Тройку лидеров замыкает Battlefield 6 — военный шутер от EA совершил рывок на 20 позиций благодаря старту 2-го сезона (Pro-версия сезонного пропуска заняла 9-е место)

Также в десятку лучших пробились пятая глава хоррора Poppy Playtime (4-е место) и научно-фантастическое приключение Star Trek Voyager - Across the Unknown (8-е место).

Топ-10 продаж в Steam (данные SteamDB с 17 по 24 февраля):

  1. Resident Evil Requiem
  2. Mewgenics
  3. Battlefield 6
  4. Poppy Playtime — Chapter 5
  5. ARC Raiders
  6. Helldivers 2
  7. Steam Deck
  8. Star Trek Voyager — Across the Unknown
  9. 2-й сезон Battlefield Pro (Battlefield 6 и Redsec)
  10. Rust
28
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Samwise Gamgee

Какой же парафин этот резидент, как можно не видеть этого? Ааа? Беливеры?

1. Геймплей - на кортах с зажигалкой поиск ключа от сортира или кунфу с читом на бесссмертие

2. Графика xbox360

3. 9 часов геймплея на одно рыло по одним и тем же локам...

4. Зато есть ПОРРРШ, но на нём нельзя ездить только смотреть, а если хочешь ездить - купи

5. Нет наёмников по ходу

6. Коридорная кишка, беготня по туалетам кухням ваннам, нет открытых вариативных лок - смешно не могут догнать уже десять лет существующие last of us и evil within - во где хардкорчик настоящий - там страшно и сложно, а тут соя прикидывающаяся хардкорным хоррором - классический крэпкомовский скам.

7. ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ БЮДЖЕТНОСТЬ реквиема за полноценный ценник за 9 часов геймплея. Даже по трейлерам римейк 4-ки выглядел смачней, по факту таким и оказался.

8. А и почему нет фансервиса ааааа!?? ГДЕ ФАНСЕРВИС? Где девочки ааа? Крэпкому уже и этого жалко стало? Где юмор его также не видно по трейлерам.

Итог: не советую покупать это (по крайней мере за деньги). Т.к. платя за каку - вы спонсируете каку - крэпком наделает ещё много каки... Судя по трейлерам хрень, но время покажет.

ТРЭЙЛЕРЫ именно ЭТОЙ ЧАСТИ РЕЗИДЕНТА ЯВНО НАМЕКАЮТ - не предзаказывай а подожди как оно будет пахнуть.

29
WufS

смешно (нет)

4
Wellyndyt
7
Wellyndyt
2
Юркец

моя первая предзаказанная игра и не жалею, знаю что получу не меньше ожидаемого. это же резидент

8
Le Samourai

Ничему жизнь людей не учит

7
666ANUBIS666

не учатся ничему некоторые и учиться не хотят

3
Krio_ru

Скорее всего, будет рекордный старт по онлайну на выходе из всех резиков. Еще удачное время на пятницу перед выходными.

6
Krio_ru

Так неделю уже в лидерах висит

3
hamshut

А цифры нельзя было им указать?)

1
DioMeD22

Ну найди цифры и укажи (не найдешь)

1
sa1958

Ну и ладненько.