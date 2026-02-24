Предзаказы Resident Evil Requiem вывели игру в лидеры продаж Steam, Battlefield 6 - возвращает позиции

Capcom вновь подтвердила статус одного из главных издателей современности: Resident Evil Requiem возглавила чарт Steam еще до официального выхода. Высокий уровень ожиданий обеспечил игре лидерство за счет одних лишь предзаказов. Напомним, что полноценный релиз намечен на 27 февраля — хоррор заглянет на ПК и консоли текущего поколения, включая Nintendo Switch 2.
Японскому блокбастеру удалось сместить с пьедестала инди-хит Mewgenics, который доминировал на прошлой неделе. Тройку лидеров замыкает Battlefield 6 — военный шутер от EA совершил рывок на 20 позиций благодаря старту 2-го сезона (Pro-версия сезонного пропуска заняла 9-е место)
Также в десятку лучших пробились пятая глава хоррора Poppy Playtime (4-е место) и научно-фантастическое приключение Star Trek Voyager - Across the Unknown (8-е место).
Топ-10 продаж в Steam (данные SteamDB с 17 по 24 февраля):
- Resident Evil Requiem
- Mewgenics
- Battlefield 6
- Poppy Playtime — Chapter 5
- ARC Raiders
- Helldivers 2
- Steam Deck
- Star Trek Voyager — Across the Unknown
- 2-й сезон Battlefield Pro (Battlefield 6 и Redsec)
- Rust
Какой же парафин этот резидент, как можно не видеть этого? Ааа? Беливеры?
1. Геймплей - на кортах с зажигалкой поиск ключа от сортира или кунфу с читом на бесссмертие
2. Графика xbox360
3. 9 часов геймплея на одно рыло по одним и тем же локам...
4. Зато есть ПОРРРШ, но на нём нельзя ездить только смотреть, а если хочешь ездить - купи
5. Нет наёмников по ходу
6. Коридорная кишка, беготня по туалетам кухням ваннам, нет открытых вариативных лок - смешно не могут догнать уже десять лет существующие last of us и evil within - во где хардкорчик настоящий - там страшно и сложно, а тут соя прикидывающаяся хардкорным хоррором - классический крэпкомовский скам.
7. ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ БЮДЖЕТНОСТЬ реквиема за полноценный ценник за 9 часов геймплея. Даже по трейлерам римейк 4-ки выглядел смачней, по факту таким и оказался.
8. А и почему нет фансервиса ааааа!?? ГДЕ ФАНСЕРВИС? Где девочки ааа? Крэпкому уже и этого жалко стало? Где юмор его также не видно по трейлерам.
Итог: не советую покупать это (по крайней мере за деньги). Т.к. платя за каку - вы спонсируете каку - крэпком наделает ещё много каки... Судя по трейлерам хрень, но время покажет.
ТРЭЙЛЕРЫ именно ЭТОЙ ЧАСТИ РЕЗИДЕНТА ЯВНО НАМЕКАЮТ - не предзаказывай а подожди как оно будет пахнуть.
смешно (нет)
моя первая предзаказанная игра и не жалею, знаю что получу не меньше ожидаемого. это же резидент
Ничему жизнь людей не учит
не учатся ничему некоторые и учиться не хотят
Скорее всего, будет рекордный старт по онлайну на выходе из всех резиков. Еще удачное время на пятницу перед выходными.
Так неделю уже в лидерах висит
А цифры нельзя было им указать?)
Ну найди цифры и укажи (не найдешь)
Ну и ладненько.