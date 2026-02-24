Предзаказы Resident Evil Requiem вывели игру в лидеры продаж Steam, Battlefield 6 - возвращает позиции

Capcom вновь подтвердила статус одного из главных издателей современности: Resident Evil Requiem возглавила чарт Steam еще до официального выхода. Высокий уровень ожиданий обеспечил игре лидерство за счет одних лишь предзаказов. Напомним, что полноценный релиз намечен на 27 февраля — хоррор заглянет на ПК и консоли текущего поколения, включая Nintendo Switch 2.

Японскому блокбастеру удалось сместить с пьедестала инди-хит Mewgenics, который доминировал на прошлой неделе. Тройку лидеров замыкает Battlefield 6 — военный шутер от EA совершил рывок на 20 позиций благодаря старту 2-го сезона (Pro-версия сезонного пропуска заняла 9-е место)

Также в десятку лучших пробились пятая глава хоррора Poppy Playtime (4-е место) и научно-фантастическое приключение Star Trek Voyager - Across the Unknown (8-е место).

Топ-10 продаж в Steam (данные SteamDB с 17 по 24 февраля):