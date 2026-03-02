Продажи Resident Evil Requiem на дисках в британской рознице превзошли показатели Village и ремейка RE4

Спрос на физические издания Resident Evil Requiem в британских магазинах оказался выше, чем у предыдущих частей серии, что стало неожиданным достижением для Capcom на фоне общего доминирования цифрового рынка. По данным Кристофера Дринга, физические продажи новинки в Великобритании обошли показатели Resident Evil Village и ремейка Resident Evil 4.

Статистика показывает, что девятая часть серии привлекла покупателей дисков сильнее, чем её предшественники, вышедшие три и пять лет назад. При этом новая консоль Switch 2 не стала главным локомотивом продаж: по объему реализованных картриджей игра обошла Mario Tennis Fever и сравнялась с прошлогодним результатом физических копий Cyberpunk 2077. Это говорит о том, что успех проекта обеспечила не одна конкретная платформа, а общая лояльность фанатов на всех устройствах

Хотя эти данные касаются только британского рынка, они наглядно демонстрируют живучесть традиционных носителей. Похоже, ради пополнения коллекции физической копией Resident Evil Requiem многие геймеры решили отказаться от удобства цифровой загрузки. Это доказывает, что

качественные крупные релизы всё еще способны возвращать аудиторию к покупке дисков и картриджей.