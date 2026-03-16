Продажи Resident Evil Requiem превысили 6 млн копий всего за 12 дней

Capcom объявила, что Resident Evil Requiem преодолела отметку в 6 млн проданных копий. Напомним, что о 5 млн продаж сообщалось всего 4 марта, то есть ещё один миллион копий было реализовано всего за 12 дней.

В игре представлены два играбельных персонажа — Грейс Эшкрофт и Леон Кеннеди. За Грейс игрокам предстоит погрузиться в классический хоррор с ограниченными ресурсами, тогда как прохождение за Леона превращается в концентрированный экшен с обилием патронов и припасов.

Resident Evil Requiem получила высокие оценки критиков и была тепло встречена геймерами за качественный геймплей и атмосферу. Игра доступна на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК, продолжая традицию успешных релизов серии.