Продажи Resident Evil Requiem превысили 6 млн копий всего за 12 дней

Capcom объявила, что Resident Evil Requiem преодолела отметку в 6 млн проданных копий. Напомним, что о 5 млн продаж сообщалось всего 4 марта, то есть ещё один миллион копий было реализовано всего за 12 дней.
В игре представлены два играбельных персонажа — Грейс Эшкрофт и Леон Кеннеди. За Грейс игрокам предстоит погрузиться в классический хоррор с ограниченными ресурсами, тогда как прохождение за Леона превращается в концентрированный экшен с обилием патронов и припасов.
Resident Evil Requiem получила высокие оценки критиков и была тепло встречена геймерами за качественный геймплей и атмосферу. Игра доступна на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК, продолжая традицию успешных релизов серии.
Ну и правильно! Абсолютно заслуженно! Это ведь и есть та самая формула ИДЕАЛЬНОГО Резидента!
Хорошей игре, хорошей продажи
ГТА 6 за час такой показатель сделает
Шикарной игре мира и процветания, ждем новые резиденты, пусть капком радует нас и дальше)
Их план видимо сработал, Денуву накрутить для защиты своего продукта. После такого они были уверены что стоит запилить кучу озвучек включая русскую, потратиться на рекламу, и что это в конечном итоге окупится, а не будет слита значительная часть прибыли из-за скачек пиратки на торрентах.