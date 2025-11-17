Продюсер Requiem объяснил отказ от мультиплеера: "Мы не можем просто так налепить новые облики и персонажей"

В интервью Press Start Australia продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава рассказал, что игра, изначально задуманная как многопользовательская с открытым миром, была переосмыслена, когда команда решила, что фанатам франшизы «она не понравится», поскольку хоррор-элементы были «очень умеренными».

На вопрос о том, чего, по его мнению, фанаты Resident Evil хотят от новой игры, продюсер сказал:

Я думаю, фанаты франшизы хотят survival horror и страха. Это главное, чего хотят фанаты. Поэтому, говоря это, мы не можем просто налепить новые облики и новых персонажей и дать вам тот же игровой опыт. Это было бы не так уж и хорошо.



Вот почему мы хотели убедиться, что добавили новые элементы, которые гарантировали бы, что игра будет ощущаться как новый survival horror.

Примечательно, что Кумазава также рассказал, что Requiem «разрабатывалась задолго до Village», поэтому команда стремится сделать игру «сфокусированной на хорроре» и избежать чрезмерной перегруженности боевыми действиями.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.