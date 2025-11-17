Продюсер Requiem объяснил отказ от мультиплеера: "Мы не можем просто так налепить новые облики и персонажей"

В интервью Press Start Australia продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава рассказал, что игра, изначально задуманная как многопользовательская с открытым миром, была переосмыслена, когда команда решила, что фанатам франшизы «она не понравится», поскольку хоррор-элементы были «очень умеренными».
На вопрос о том, чего, по его мнению, фанаты Resident Evil хотят от новой игры, продюсер сказал:
Я думаю, фанаты франшизы хотят survival horror и страха. Это главное, чего хотят фанаты. Поэтому, говоря это, мы не можем просто налепить новые облики и новых персонажей и дать вам тот же игровой опыт. Это было бы не так уж и хорошо.
Вот почему мы хотели убедиться, что добавили новые элементы, которые гарантировали бы, что игра будет ощущаться как новый survival horror.
Примечательно, что Кумазава также рассказал, что Requiem «разрабатывалась задолго до Village», поэтому команда стремится сделать игру «сфокусированной на хорроре» и избежать чрезмерной перегруженности боевыми действиями.
Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.
Желание в играть в эту повесточную срамоту про бедную и несчастную как все, желание не особо возникает. По мне серия Резидента уже давно мертва, все новые игры это всё что угодно но не Резидент. У меня возникает ощущение что новая часть будет на уровне Душного Вейка, которая мало чем удивит. Пора бы уже закрывать всю франшизу, она и так еле дышит (как в плане фильмов, так и игр) и чем дальше тем более тупо и неоднозначно.
не позорься дед от тебя духотой несёт все RE кроме 6 ''вроде'' Были капец какие прибыльные. Не нравится иди Смуту катай она для таких ценителей как ты сделана ))) . В играх Capcom вообще повестку хрен где найдешь и самки там всегда топовые и модами заменяемы. я знаю 1 игру Capcom где есть повестка в видеоролике "чисто что бы не прикопались" -можно её скипнуть! SF6. И ВСЁ.
Как так не могут? Разучились что ли?
То есть во всяких РЕверсах, Амбрелла Корпсах, Операциях Ракун Сити и других мультиплеерных дрочильнях могли лепить новые облики, а тут внезапно не могут? А что случилось КрэпКам? Кто же будет доить известную серию?
Все эти игры которые ты перечислил провалились в продажах и были разгромлены и критиками и самими игроками, именно поэтому Капком решили больше их не делать!
Понятно, что оказалось много говорить - это "не мешки ворочить" ! )))) ну или надо же как то привлекать к проэкту красивыми словами!)))
Без экшен всё равно не обойтись. Ну в конце, с финальным боссом всё равно придётся включить ещё какой экшен, минут на десять, чтобы игру нормально, динамично, достойно закончить. А иначе как. А до этого можно и минимум экшен, включать лишь во время битвы с боссами и кое какие небольшие сцены с экшен, по обстоятельствам, всё. Больше не надо.
Абсолютно все мультиплеерные Резиденты были полным провалом, они никому не интересны и всегда проваливаются в продажах. Вы еще мультиплеерный Сайлент Хилл создайте бля.
Весь смысл хоррор игр, в том что ты в одинокого шлындаешь по жутким локациям и наваливаешь кирпичную кладку от каждой неожиданности которую преподносит сюжет. Мультиплеер это просто развлечение.