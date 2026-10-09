Продюсер Resident Evil Requiem: Леон не подходил на роль единственного героя - нужна была Грейс

В фанатском переводе книги из журнала Biohazard 30th Special Mook Масачика Кавата рассказал, что Леон Кеннеди был первым персонажем, чьё появление в качестве главного героя подтвердили. Однако команда быстро поняла: с одним Леоном, который превосходно владеет боевыми искусствами и имеет огромный опыт борьбы с зомби и паразитами, «ужас больше не сработает». Именно поэтому было решено ввести Грейс Эшкрофт в качестве второго протагониста.

Кавата объяснил, что компания сознательно сосредоточила ранние трейлеры на Грейс, чтобы нагнетать напряжение и подчеркнуть хоррор-составляющую.

«Сохраняя полную картину игры, которая будет развиваться как в жанре ужасов, так и в жанре экшена, до самого конца, мы смогли успешно поддерживать интерес к ней до самого релиза», — отметил он.

Кавата также подтвердил, что режиссёр Коши Наканиси на ранних этапах разрабатывал Requiem как онлайн-игру. Однако команда отказалась от этой идеи, поскольку «это было не то, что хотели видеть или во что хотели играть фанаты». В итоге разработчики «вернулись к исходной точке», чтобы создать то, что стало Resident Evil Requiem.

В мае Наканиси и продюсер Масато Кумазава рассказывали, как команде удалось найти баланс между хоррором и экшеном. По их словам, без чёткого видения того, какой именно ужас они хотят создать, структурировать и проектировать остальную часть игры было бы крайне сложно.

Resident Evil Requiem вышла в начале этого года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Игра разошлась тиражом более 8 миллионов копий и, по оценкам аналитиков, принесла свыше $500 млн дохода, став самой кассовой частью франшизы.