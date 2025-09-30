Продюсер Resident Evil Requiem: "Новые игроки будут довольны игрой на 100%, а фанаты серии - на 150%"

Компания Capcom пытается найти тонкий баланс между привлечением новых игроков и уважением к многолетним фанатам в предстоящей Resident Evil Requiem. Как заявил в интервью порталу VGC продюсер игры Масато Кумадзава, проект будет одновременно доступен для новичков и наполнен отсылками для давних поклонников. Кумадзава отметил, что одна из их ключевых задач - не заставлять игроков чувствовать, что для понимания сюжета им нужно "делать домашнее задание" и проходить все предыдущие игры.
Мы считаем важным найти баланс между радостью, которое получают фанаты серии от ностальгических пасхалок, отсылок и связей с лором, и тем, чтобы игра не оттолкнула тех, кто не в теме. Я не хочу, чтобы для полного понимания игры люди чувствовали, что им нужно сделать домашнее задание.
Он привёл пример с Раккун-Сити, разрушенным городом из классических игр серии:
Если вы ничего о нем не знаете и просто пройдете эту игру как хоррор, действие которого происходит в разрушенном городе, то все равно останетесь довольны игрой на 100%.
Но несмотря на то, что в центре сюжета Requiem будет совершенно новый протагонист Грейс Эшкрофт, Кумадзава пообещал, что для ветеранов серии в игре тоже приготовлено много интересного.
Если вы фанат и увидите все связи, отсылки к лору, подсказки и прочее, то, думаю, будете довольны на все 150%. Мы просто не хотим, чтобы для понимания игры геймерам обязательно нужно было знать о прошлом инциденте и разбираться в таймлайнах.
