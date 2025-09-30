ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 484 оценки

Продюсер Resident Evil Requiem: "Новые игроки будут довольны игрой на 100%, а фанаты серии - на 150%"

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Capcom пытается найти тонкий баланс между привлечением новых игроков и уважением к многолетним фанатам в предстоящей Resident Evil Requiem. Как заявил в интервью порталу VGC продюсер игры Масато Кумадзава, проект будет одновременно доступен для новичков и наполнен отсылками для давних поклонников. Кумадзава отметил, что одна из их ключевых задач - не заставлять игроков чувствовать, что для понимания сюжета им нужно "делать домашнее задание" и проходить все предыдущие игры.

Мы считаем важным найти баланс между радостью, которое получают фанаты серии от ностальгических пасхалок, отсылок и связей с лором, и тем, чтобы игра не оттолкнула тех, кто не в теме. Я не хочу, чтобы для полного понимания игры люди чувствовали, что им нужно сделать домашнее задание.

Он привёл пример с Раккун-Сити, разрушенным городом из классических игр серии:

Если вы ничего о нем не знаете и просто пройдете эту игру как хоррор, действие которого происходит в разрушенном городе, то все равно останетесь довольны игрой на 100%.

Но несмотря на то, что в центре сюжета Requiem будет совершенно новый протагонист Грейс Эшкрофт, Кумадзава пообещал, что для ветеранов серии в игре тоже приготовлено много интересного.

Если вы фанат и увидите все связи, отсылки к лору, подсказки и прочее, то, думаю, будете довольны на все 150%. Мы просто не хотим, чтобы для понимания игры геймерам обязательно нужно было знать о прошлом инциденте и разбираться в таймлайнах.
Комментарии:  15
North235

Леона только не испортите и не убейте, остальное всё прощу :D

12
ZAUSA
Леона только не испортите и не убейте, остальное всё прощу :D

Фанаты готовы жрать даже кал, если он будет с фансервисом.

6
HellowRainbow ZAUSA

Это ты еще фанатиков жта не видел

ZAUSA HellowRainbow
Это ты еще фанатиков жта не видел

Там хотя бы нет такого фансервиса.

tokyotakata

Правильно! Хоть я и знаю лор, обожаю серию игр - всё равно хотелось бы сесть за прохождение, кайфануть без особо-сильных и занудных самокопаний ради понимания тонких моментов

5
SharpAelinor

🤣🤣🤣ну ну

4
Pravdarub

Ну убейте кого нибудь...

4
EmotionalHarvard

Не знаю, те кто не в теме по сути могут стать в теме за 1н день, сегодня столько ресурсов по типу - speedrun.com, что из не темы в тему можно перекочевать за 1н день.

2
Fl0m4st3r
speedrun.com

Как он поможет ознакомить с лором? Или что значит "в теме"?

1
Hog2012

Что-то верится с трудом.

2
Tsssss

Я уже не доволен! )) правда никому это не интересно )))

2
-zotik-

Очень надеюсь. Поскорее бы демку оценить

1
saiditsme

Нихрена там срака у бабенки на превью. И ляхи тоже не уступают. Вот это потенциал для мододелов заложен, мое почтение! 👍

1
AchingGarrison
Новые игроки будут довольны игрой на 100%, а фанаты серии - на 150%"

А кто будет доволен на 200%?)))

Открываю аукцион!

1
