Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 557 оценок

Продюсер Resident Evil Requiem о Леоне: "Ждите ироничного юмора и тонкого сарказма, доступных только зрелому мужчине"

На церемонии The Game Awards 2025 компания Capcom представила второго протагониста долгожданной Resident Evil Requiem - легендарного Леона С. Кеннеди. Вслед за анонсом издание AUTOMATON Japan пообщалось с директором игры Акифуми Наканиши и продюсером Масато Кумадзавой. Они подробно рассказали о структуре с двумя главными героями и о том, как подошли к изображению постаревшего Леона.

Как пояснил Наканиши, у Requiem единый сюжет, но по ходу развития игроки будут переключаться между главами Леона и новой героини Грейс, иногда видя их совместные сцены.

Грейс - самая большая трусиха в истории Resident Evil, а Леон - опытный ветеран. То, как эти личности взаимодействуют - часть замысла.

Продюсер Кумадзава заверил, что знание предыдущих игр необязательно: важно лишь понимать, что Леон был вовлечен в инцидент в Раккун-Сити.

Мы хотим, чтобы игроки сосредоточились на том, как он, будучи старше, сталкивается с событиями и как выбирает действовать.

Наканиши добавил:

Леон не просто красавчик, он крут и как личность. Он готов жертвовать собой ради других, но без высокомерия, и у него страстная натура внутри. Ждите ироничного юмора и тонкого сарказма, доступных только зрелому мужчине.

Ключевая особенность Requiem - радикальное различие в игровых ощущениях за двух героев. Как объяснил Наканиши:

Леон не очень подходит для чистого хоррора, поэтому его главы сосредоточены на интенсивном, адреналиновом экшене. Главы Грейс, напротив - самые пугающие. Мы сильно подчеркнули эту разницу.

По его словам, это похоже на смесь двух игр с разной напряженностью, создающую уникальный ритм, "как прыгнуть в холодную воду после горячей сауны". Геймплей Грейс основан на Resident Evil 2, а Леон получил систему рукопашного боя и ближних атак в духе Resident Evil 4.

Наканиши отметил, что, несмотря на груз прошлого, команда тщательно работала над образом Леона как "икеодзи" (привлекательного зрелого мужчины). Реакции на трейлер в этом ключе обрадовали разработчиков.

К тому же, это первое возвращение Леона в Раккун-Сити со времен Resident Evil 2. То, как он отреагирует на “место, где все началось”, будучи старше, - еще одна важная точка интереса.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).

Smike56

Забавно сейчас читать старые комменты, местных истеричек.😏

26
Енот Херсонский

У него стул прогорел и сидеть не на чем)

5
Авраам Линкольн

А что не так? В Терминаторе Темные Судьбы (или как он там называется), тоже был мужик, старый пенсионер Шварц. Но этот фильм почему-то называют Феминатор! В РЕ 9 тоже добавили хоть одного мужчину (если не считать того негра) - старого пенсионера Леона. А мы помним, как КрэпКам мало того, что зацензурила Эшли, так ещё и зацензурила Леона и его сексистские шутки в РЕ 4 Ремейке! И даже страшно представить, что они могут с ним сделать в РЕ 9! Так что я бы на твоём месте, повременил радоваться раньше времени.

12
Ziyter7 Енот Херсонский

Всегда можно пересесть на бутылку)

8
Святой Джо

Игра будет кал, как и большинство игр из этой серии.

19
Otavek

Святой Джо, не обязательно выражать свое субъективное, в большинстве случаев не имеющее с реальностью ничего общего, необоснованное, нелогичное, абсурдное, тупое, глупое мнение. Мне на него пох*й, но ты рискуешь показаться не с лучшей стороны для других.

4
Neko-Aheron
Грейс - самая большая трусиха в истории Resident Evil, а Леон - опытный ветеран. То, как эти личности взаимодействуют - часть замысла

Вот и правильно )))

Леон - мужик, солдат, ГЕРОЙ!! Грейс - баба :D

16
ZAUSA
Леон - мужик, солдат, ГЕРОЙ!! Грейс - баба :D

А вы - кошкодевочка? Ничего не перепутал?

10
Neko-Aheron ZAUSA

Ня

8
Денис Сидоров 5

Че он прям как в четверке будет кринжевать своими фразами- Круто да?Смотри как я умею))))Для кого то это юмор(мож для детей 10 лет) ,а для кого то это просто тупо)))И кстати по скриншоту видно что Леон с перепою походу, видать проблемы были, забухал, в ремейке сайлент хилла Джеймс намного свежее выглядел)))

15
North235

На момент четверки Леону 27 лет. Да, тупо, согласен, но такие шуточки характерны для парней такого возраста, когда у многих ещё детство в жопе играет.

6
Денис Сидоров 5 North235

Наверно просто сейчас время такое и дело не в Леоне))

3
Mersedy

Не, Лёню сделали круто, игру уже предзаказал. Ну фанат, фанат.

9
Neko-Aheron

Тоже, делюкс, ради скина Димидрески ( или как ее там ))

7
William Dwight

Тоже делюкс взял, скины просто топ. Надеюсь будут длс и какой нибудь новый режим типа наемников)

Zodyak Neko-Aheron

Этот нравится больше, ради него взял делюкс, чтоб на НГ+ в нем гонять. У Лени тож есть хорошие костюмы

Константин335

Да, игра будет крутая

8
Миханик Шестеренкин

Неужто он начнет разговаривать!

7
Who am I really

Ждём

7
Alex UnderSun

Лёня вечно будет няньчить молодых тёлочек , тут он профессионал )))

Грейс конечно самая всратая и нытливая , но походу уровень роста , как личности Лиона заставляет таких баб вывозить ... ФБР она бляха муха , ну ржач да и только ...

Офисная мышь решила поиграть в героя , конечно тут нужен брутальный мужик , чтобы вывезти весь этот движ .

Очень рад что сохраняют и преумножают геймплей и механики игры , для Лёнички это кульминация , мы не прощаемся мы говорим до встречи))))))

5
Danila Demi

а вот и пруфы. леон = успех. горы бабла. маскот серии и всеми любимый герой. надо брать!

3
