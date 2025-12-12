Продюсер Resident Evil Requiem о Леоне: "Ждите ироничного юмора и тонкого сарказма, доступных только зрелому мужчине"

На церемонии The Game Awards 2025 компания Capcom представила второго протагониста долгожданной Resident Evil Requiem - легендарного Леона С. Кеннеди. Вслед за анонсом издание AUTOMATON Japan пообщалось с директором игры Акифуми Наканиши и продюсером Масато Кумадзавой. Они подробно рассказали о структуре с двумя главными героями и о том, как подошли к изображению постаревшего Леона.

Как пояснил Наканиши, у Requiem единый сюжет, но по ходу развития игроки будут переключаться между главами Леона и новой героини Грейс, иногда видя их совместные сцены.

Грейс - самая большая трусиха в истории Resident Evil, а Леон - опытный ветеран. То, как эти личности взаимодействуют - часть замысла.

Продюсер Кумадзава заверил, что знание предыдущих игр необязательно: важно лишь понимать, что Леон был вовлечен в инцидент в Раккун-Сити.

Мы хотим, чтобы игроки сосредоточились на том, как он, будучи старше, сталкивается с событиями и как выбирает действовать.

Наканиши добавил:

Леон не просто красавчик, он крут и как личность. Он готов жертвовать собой ради других, но без высокомерия, и у него страстная натура внутри. Ждите ироничного юмора и тонкого сарказма, доступных только зрелому мужчине.

Ключевая особенность Requiem - радикальное различие в игровых ощущениях за двух героев. Как объяснил Наканиши:

Леон не очень подходит для чистого хоррора, поэтому его главы сосредоточены на интенсивном, адреналиновом экшене. Главы Грейс, напротив - самые пугающие. Мы сильно подчеркнули эту разницу.

По его словам, это похоже на смесь двух игр с разной напряженностью, создающую уникальный ритм, "как прыгнуть в холодную воду после горячей сауны". Геймплей Грейс основан на Resident Evil 2, а Леон получил систему рукопашного боя и ближних атак в духе Resident Evil 4.

Наканиши отметил, что, несмотря на груз прошлого, команда тщательно работала над образом Леона как "икеодзи" (привлекательного зрелого мужчины). Реакции на трейлер в этом ключе обрадовали разработчиков.

К тому же, это первое возвращение Леона в Раккун-Сити со времен Resident Evil 2. То, как он отреагирует на “место, где все началось”, будучи старше, - еще одна важная точка интереса.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).