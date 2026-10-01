Продюсер Resident Evil Requiem объяснил загадочный подзаголовок игры, но лишь сильнее запутал фанатов

Франшиза Resident Evil давно отошла от привычной нумерации главных частей: вслед за Resident Evil Village («восьмеркой») Capcom представила Resident Evil Requiem — официальное название девятой главы культового хоррора. Смена вектора усложнила понимание внутренней логики серии, и подзаголовок Requiem («Реквием») породил множество вопросов. Частично завесу тайны приоткрыл продюсер франшизы Дзюн Такэути, однако его комментарий оставил больше загадок, чем ответов.

В интервью специальному выпуску японского журнала, приуроченному к 30-летию серии Biohazard, Такэути объяснил, что название выбиралось не только исходя из буквального значения слова «реквием».

«Буквы, составляющие слово REQUIEM, содержат в себе не только RE (response — ответ), но и Q (question — вопрос). Иными словами, этот “Реквием” одновременно несет в себе и вопрос, и ответ. Я обязательно объясню, что это значит, но позже», — заявил продюсер.

В игровом сообществе сходятся во мнении, что Такэути намеренно избегает конкретики. Полноценное раскрытие концепции «вопроса и ответа» может стать серьезным спойлером к сюжету игры. Ситуация усугубляется тем, что для Resident Evil Requiem уже запланировано крупное сюжетное дополнение, которое, судя по всему, и раскроет все главные тайны истории.

Кроме того, в сети активно обсуждается связь сюжета новинки с другими проектами Capcom. Не исключено, что скрытый смысл названия переплетется с событиями ремейка Resident Evil – Code: Veronica, который сейчас находится в активной разработке.

Официальные представители Capcom призывают фанатов набраться терпения. При этом издатель отдельно подчеркнул, что у компании уже есть четкий стратегический план на период, когда цикл производства текущих ремейков будет полностью завершен.