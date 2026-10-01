Продюсер Resident Evil Requiem объяснил загадочный подзаголовок игры, но лишь сильнее запутал фанатов

Франшиза Resident Evil давно отошла от привычной нумерации главных частей: вслед за Resident Evil Village («восьмеркой») Capcom представила Resident Evil Requiem — официальное название девятой главы культового хоррора. Смена вектора усложнила понимание внутренней логики серии, и подзаголовок Requiem («Реквием») породил множество вопросов. Частично завесу тайны приоткрыл продюсер франшизы Дзюн Такэути, однако его комментарий оставил больше загадок, чем ответов.
В интервью специальному выпуску японского журнала, приуроченному к 30-летию серии Biohazard, Такэути объяснил, что название выбиралось не только исходя из буквального значения слова «реквием».
«Буквы, составляющие слово REQUIEM, содержат в себе не только RE (response — ответ), но и Q (question — вопрос). Иными словами, этот “Реквием” одновременно несет в себе и вопрос, и ответ. Я обязательно объясню, что это значит, но позже», — заявил продюсер.
В игровом сообществе сходятся во мнении, что Такэути намеренно избегает конкретики. Полноценное раскрытие концепции «вопроса и ответа» может стать серьезным спойлером к сюжету игры. Ситуация усугубляется тем, что для Resident Evil Requiem уже запланировано крупное сюжетное дополнение, которое, судя по всему, и раскроет все главные тайны истории.
Кроме того, в сети активно обсуждается связь сюжета новинки с другими проектами Capcom. Не исключено, что скрытый смысл названия переплетется с событиями ремейка Resident Evil – Code: Veronica, который сейчас находится в активной разработке.
Официальные представители Capcom призывают фанатов набраться терпения. При этом издатель отдельно подчеркнул, что у компании уже есть четкий стратегический план на период, когда цикл производства текущих ремейков будет полностью завершен.
Очень хотелось бы получить такое же качественно сюжетное ДЛС как ДЛС про Аду для ремейка RE 4. Тут есть про кого рассказать и про Алису, и про Гидеона, и даже про Шерри и Зено.
Эх жаль Capcom в ремейке RE 4 не сделали такое же качественное ДЛС про Вескера, как то вообще про злодеев не делают контент.
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