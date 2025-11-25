ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
Продюсер Resident Evil Requiem поделился деталями разработки игры и концепцией ее дизайна

Не так давно портал Checkpoint Gaming пообщался с Масато Кумадзавой (Masato Kumazawa), продюсером survival horror франшизы Resident Evil. Из интервью стало известно о некоторых деталях разработки Resident Evil Requiem и концепции ее дизайна.

По словам Кумадзавы, для вдохновения он обращался к японским развлекательным мероприятиям, таким как «дома с привидениями». Кроме того, в поисках новых способов создать атмосферу страха его команда черпала вдохновение из просмотра и обсуждения фильмов ужасов.

Я обычно опираюсь на свой прошлый опыт. В Японии, в японских школах, есть такое явление, как школьный фестиваль, и очень часто на нем устраивают так называемый «дом с привидениями». Когда я захожу в такой дом, я смотрю вокруг и думаю: «Почему это было страшно? Что сделало это страшным?» И оттуда я черпаю идеи.

Это касается лично меня, но в команде разработчиков многие любят ужасы (жанр), так что они просто смотрят фильмы ужасов или обсуждают всякие жуткие истории, а мы собираем все эти находки и получаем свежие идеи о том, как лучше пугать людей и какие страхи использовать.
Я просто хотел сообщить вам, что команда разработчиков очень усердно работала над тем, чтобы понять: «Что вызывает страх? Что может вызвать у игроков более сильное чувство ужаса?» Мы прошли через множество проб и ошибок. Мы прошли через множество итераций. И дело не столько в том, что «мы посмотрели на это, мы испытали это, мы можем предложить что-то новое». Просто мы, как команда разработчиков, очень усердно работали над тем, чтобы предложить новые впечатления. Мы просто пробовали много нового и разного, чтобы игроки получили удовольствие от этой игры.

Я считаю, что разработка Requiem была игрой, которая прошла через больше всего проб и ошибок из всех игр серии на данный момент.

Главная героиня Resident Evil Requiem Грейс — аналитик ФБР. Хотя она знакома с огнестрельным оружием, она не является экспертом. Она — самая испуганная главная героиня в серии, что близко к опыту обычных игроков. Дизайн сцен стремится быть новым, и даже знакомые места, такие как больницы, приносят новый опыт благодаря изменениям в цветовой гамме, что не только удовлетворяет ностальгию старых игроков, но и дарит свежие эмоции новым игрокам. Команда продолжает внедрять инновации в игровой процесс, сохраняя классические функции и привнося новый опыт ужаса.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.

Комментарии:  2
KeyMaelorin

Только не заканчивайте очередную часть снова бабой боссом, пожалуйста, хотя бы. И тогда ре9 уже будет как минимум терпимый.

KeyMaelorin

Какими ужасами на этот раз вдохновлялись, конкретно перечислили бы все названия.