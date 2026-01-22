Продюсер Resident Evil Requiem рассказал о роли Грейс и эволюции персонажа

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава рассказал изданию GamesRadar+ о том, что персонаж Грейс был создан как «противовес» Леону С. Кеннеди. По словам продюсера, намерение Capcom состоит в том, чтобы облегчить идентификацию игрока с персонажем, особенно через ее человеческие реакции в опасных ситуациях.

В противовес Леону мы создали Грейс, легко пугающуюся героиню, которая впервые сталкивается с биологической опасностью. Мы почувствовали, что это станет новым опытом по сравнению с предыдущими играми серии Resident Evil, и что игроки привяжутся к Грейс, разделяя ее страхи.



Конечно, она будет сражаться, сопротивляться и расти по ходу истории, и мы надеемся, что вы испытаете эмоции от преодоления страха вместе с ней. В защиту Грейс я могу сказать, что даже самых уверенных в себе ветеранов Resident Evil напугает новый преследователь из Requiem, который бродит в поисках вас, глубоко вдыхая ваш запах.

По словам Кумазавы, поведение этого сталкера «еще больше подчеркивает образ «страшной Грейс», дополняя его различными приемами, такими как пробивание потолков и стен или вдыхание воздуха, что еще больше усиливает чувство тревоги у игрока».

История главной героини такова: Грейс, дочь журналистки Алиссы (которая, напомним, была убита в Resident Evil Outbreak), — агент ФБР, которая начинает работать удаленно. Но ей приходится выйти на поле, когда ее назначают расследовать загадочное убийство в том же самом месте, где много лет назад убили ее мать.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 2 и PC.