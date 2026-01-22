Продюсер Resident Evil Requiem рассказал о роли Грейс и эволюции персонажа

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава рассказал изданию GamesRadar+ о том, что персонаж Грейс был создан как «противовес» Леону С. Кеннеди. По словам продюсера, намерение Capcom состоит в том, чтобы облегчить идентификацию игрока с персонажем, особенно через ее человеческие реакции в опасных ситуациях.
В противовес Леону мы создали Грейс, легко пугающуюся героиню, которая впервые сталкивается с биологической опасностью. Мы почувствовали, что это станет новым опытом по сравнению с предыдущими играми серии Resident Evil, и что игроки привяжутся к Грейс, разделяя ее страхи.
Конечно, она будет сражаться, сопротивляться и расти по ходу истории, и мы надеемся, что вы испытаете эмоции от преодоления страха вместе с ней. В защиту Грейс я могу сказать, что даже самых уверенных в себе ветеранов Resident Evil напугает новый преследователь из Requiem, который бродит в поисках вас, глубоко вдыхая ваш запах.
По словам Кумазавы, поведение этого сталкера «еще больше подчеркивает образ «страшной Грейс», дополняя его различными приемами, такими как пробивание потолков и стен или вдыхание воздуха, что еще больше усиливает чувство тревоги у игрока».
История главной героини такова: Грейс, дочь журналистки Алиссы (которая, напомним, была убита в Resident Evil Outbreak), — агент ФБР, которая начинает работать удаленно. Но ей приходится выйти на поле, когда ее назначают расследовать загадочное убийство в том же самом месте, где много лет назад убили ее мать.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 2 и PC.
Матриархат и тяжкая женская доля. Снова традиционная повесточка короче.
Выпустил бы RE: Outbreak 1-2 Remastered на ПК тем временем перед выходом RE9.
У Capcom с netcode постоянные проблемы (точнее они на постоянке делают так чтобы сервера создавались на компьютере игрока), уже не 1н показывающий надежду проект загнулся из-за этого.
Кого в здравом уме кто прошел больше одной хоррор игры может напугать какой-то газонюх? Это никогда не работает так как пугалки во всех играх одинаковые. Ну если вы какой-нибудь соевичок с твиттера то понятно вас что угодно напугает, но речь то про нормальных людей
А сам в обе штанины ссать будешь. Но, мы об этом не узнаем, ведь даже обосравшись ты скажешь, что прошёл игру и видел лишь розовых поней везде.
Может и будет интересно, посмотрим.
Но зачем Леона оставлять, фаны не купят новую номерную часть?:D
Я бы купил и без Леона
Что же, посмотрим что из себя представляет Грейс, ждать осталось не долго выхода игры
Показали бы больше геймплея и механик которые будут за Грейс, Леон понятно как всегда топ тут еще и больше различных ударов сделали [единственное хотелось бы увидеть доступный арсенал оружия] а вот за Грейс вообще мало показали, хотя осталось месяц ждать, уже купил так что все это можно будет самому увидеть в игре.
Играть ведь в VII-VIII перед этой не обязательно?
не обязательно
Это отлично, не особо они зашли просто, хотя, для ознакомления все же стоит пройти, то же дополнение Тени Розы в VIII вполне прикольно сделано.