Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 620 оценок

Продюсер Resident Evil Requiem рассказал о роли Грейс и эволюции персонажа

Gruz_ Gruz_

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава рассказал изданию GamesRadar+ о том, что персонаж Грейс был создан как «противовес» Леону С. Кеннеди. По словам продюсера, намерение Capcom состоит в том, чтобы облегчить идентификацию игрока с персонажем, особенно через ее человеческие реакции в опасных ситуациях.

В противовес Леону мы создали Грейс, легко пугающуюся героиню, которая впервые сталкивается с биологической опасностью. Мы почувствовали, что это станет новым опытом по сравнению с предыдущими играми серии Resident Evil, и что игроки привяжутся к Грейс, разделяя ее страхи.

Конечно, она будет сражаться, сопротивляться и расти по ходу истории, и мы надеемся, что вы испытаете эмоции от преодоления страха вместе с ней. В защиту Грейс я могу сказать, что даже самых уверенных в себе ветеранов Resident Evil напугает новый преследователь из Requiem, который бродит в поисках вас, глубоко вдыхая ваш запах.

По словам Кумазавы, поведение этого сталкера «еще больше подчеркивает образ «страшной Грейс», дополняя его различными приемами, такими как пробивание потолков и стен или вдыхание воздуха, что еще больше усиливает чувство тревоги у игрока».

История главной героини такова: Грейс, дочь журналистки Алиссы (которая, напомним, была убита в Resident Evil Outbreak), — агент ФБР, которая начинает работать удаленно. Но ей приходится выйти на поле, когда ее назначают расследовать загадочное убийство в том же самом месте, где много лет назад убили ее мать.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 2 и PC.

Комментарии:  13
Egik81

Матриархат и тяжкая женская доля. Снова традиционная повесточка короче.

6
Демократ Маргинал

Выпустил бы RE: Outbreak 1-2 Remastered на ПК тем временем перед выходом RE9.

5
EmotionalHarvard

У Capcom с netcode постоянные проблемы (точнее они на постоянке делают так чтобы сервера создавались на компьютере игрока), уже не 1н показывающий надежду проект загнулся из-за этого.

agula98
напугает новый преследователь из Requiem, который бродит в поисках вас, глубоко вдыхая ваш запах.

Кого в здравом уме кто прошел больше одной хоррор игры может напугать какой-то газонюх? Это никогда не работает так как пугалки во всех играх одинаковые. Ну если вы какой-нибудь соевичок с твиттера то понятно вас что угодно напугает, но речь то про нормальных людей

5
NellOfficial

А сам в обе штанины ссать будешь. Но, мы об этом не узнаем, ведь даже обосравшись ты скажешь, что прошёл игру и видел лишь розовых поней везде.

sa1958

Может и будет интересно, посмотрим.

3
bohdan2015

Но зачем Леона оставлять, фаны не купят новую номерную часть?:D

3
Константин335

Я бы купил и без Леона

2
Константин335

Что же, посмотрим что из себя представляет Грейс, ждать осталось не долго выхода игры

2
saa0891

Показали бы больше геймплея и механик которые будут за Грейс, Леон понятно как всегда топ тут еще и больше различных ударов сделали [единственное хотелось бы увидеть доступный арсенал оружия] а вот за Грейс вообще мало показали, хотя осталось месяц ждать, уже купил так что все это можно будет самому увидеть в игре.

1
Kenn1y

Играть ведь в VII-VIII перед этой не обязательно?

Slow Slade Snow Snake

не обязательно

1
Kenn1y Slow Slade Snow Snake

Это отлично, не особо они зашли просто, хотя, для ознакомления все же стоит пройти, то же дополнение Тени Розы в VIII вполне прикольно сделано.