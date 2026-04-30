Продюсер Resident Evil Requiem считает, что Switch 2 помогла привлечь новых фанатов в хоррор-вселенную

Сейчас понятно, что Resident Evil Requiem превзошла прогнозы Capcom: от восторженных рецензий до довольных игроков и высоких продаж. Игра быстро приближается к тому, чтобы обогнать самые продаваемые тайтлы серии, а с выходом предстоящих DLC можно ожидать вторую волну продаж ещё в этом году.

Но даже хорошие игры не всегда хорошо продавались в прошлом. Чем же объяснить массовый интерес к Requiem? Продюсер проекта Масато Кумазава считает, что секрет в доступности. В интервью Denfaminicogamer он отметил, что выпуск игры на Switch 2 открыл двери тем, у кого нет мощного ПК или PS5.

«Я считаю, что большим преимуществом стала возможность предложить версию для портативных устройств, что облегчило доступ людям без PlayStation 5 или мощного ПК».

Интересно, что многие игроки не просто купили новинку, а начали свое знакомство с серией по порядку: сначала прошли Resident Evil 7 и Village (вышедшие на Switch 2 одновременно с Requiem), а уже потом взялись за свежую часть. Таким образом, новая консоль Nintendo стала для многих «входным билетом» во вселенную Resident Evil.

Версия Resident Evil Requiem для Switch 2 получилась по-настоящему качественной, став

идеальным решением как для любителей портативного гейминга, так и для тех, у кого нет более мощной платформы.