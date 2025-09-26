Продюсер Resident Evil Requiem заявил, что его больше раздражают не утечки, а фанаты, верящие им

Resident Evil Requiem — следующий крупный релиз Capcom, и фанаты невероятно рады возвращению серии с совершенно новой частью. Эта часть обещает вернуться к истокам хоррор-геймплея Resident Evil, и ходят слухи, что Леон Кеннеди также должен вернуться.
Хотя Леон в Resident Evil Requiem пока не подтверждён, инсайдеры твёрдо уверены в его возвращении. Обсуждая слухи и прошлые события, разработчик также прокомментировал ситуацию, заявив, что утечки могут раздражать, когда фанаты так сильно им верят.
Обсуждая утечки с VGC, продюсер серии Resident Evil Масато Кумазава заявил, что он не против утечек. Продюсер не возражает против преждевременных утечек информации, даже если она достоверна. Однако ему не нравится, что некоторые фанаты воспринимают утечки как абсолютную правду, даже если это не так.
Он пояснил, что такие фанаты иногда формируют у себя ложные ожидания и в итоге разочаровываются, когда их ожидания оказываются неверными. Это главная претензия Масато Кумазавы к утечкам, поскольку он считает, что люди убеждают себя в их реальности.
Информация, появляющаяся в интернете в виде утечек, независимо от того, правдивая она или нет, раздражает меня не так сильно, как тот факт, что ещё неподтверждённая информация воспринимается как истина людьми, решившими, что она должна быть правдой.
Хотя разработчик не ссылался на какие-либо конкретные утечки, трудно не предположить, что это заявление отсылает к слухам о появлении Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem.
Отчасти согласен с ним, понадумывают херни, создадут у себя идеальную игру в голове, а потом видишь кучу негативных отзывов из разряда: "ожидал другого, а тут такое"
Почему ведь раньше, игры заходили куда больше? Просто, тогда не было идиотизма в виде кучи трейлеров, скриншотов, геймплея, да и летсплеев в том числе. Брал диск на рынке или качал с инета, не зная что тебя ждёт, рассматривал лишь три картинки на обратной стороне диска и перечитывал описание раз за разом, открывал его, нюхал этот запах пластика и шел играть. Тогда, нравилось всё)
Точно, фактически слово в слово!) помню, когда глянул первый и единственный трейлер Dead space в далёком 2008м на диске из журнала Игромания. Как мне тогда он понравился. Прям впечатлил как ничто другое на тот момент. И со временем чёт забыл про него. И через год или типа того в очередной раз зашёл в магаз за пиратским диском. Смотрю на ветрине какой-то dead space и рука оторванная в открытом космосе. Уже заинтриговал)) гляжу на обратной стороне скрины и понимаю, что это же тот самый чувак в том крутом навоченном костюме! Моему счастью не было предела)) да и оптимизация в игре было отличная. Почти на максималках её тогда запустил. Эх были же времена)..
Никогда не понимал, почему фанаты так сильно копаются в слухах, утечках и домыслах. Разве не лучше будет удивиться во время игры?
Да мы уже поняли, игру делает ненавистник фанатов серии. Рекомендую всем неравнодушным не спешить с покупкой, пусть этой крендель понервничает.
А меня раздражает, что тут нет фильтрации по тегам, как и самих тегов)
Тебя это раздражает? Тут у большинства новостей нет источников. Большая часть новостей тупо придумывается пользователями.
Да как-то плевать с большой колокольни кто там что думает или фантазирует, Обитель зла - культовая игра, продюсер пусть лучше думает, чтоб она вышла как всегда успешной и в срок.
Снова хоррор... // Li Xiao