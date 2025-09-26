Продюсер Resident Evil Requiem заявил, что его больше раздражают не утечки, а фанаты, верящие им

Resident Evil Requiem — следующий крупный релиз Capcom, и фанаты невероятно рады возвращению серии с совершенно новой частью. Эта часть обещает вернуться к истокам хоррор-геймплея Resident Evil, и ходят слухи, что Леон Кеннеди также должен вернуться.

Хотя Леон в Resident Evil Requiem пока не подтверждён, инсайдеры твёрдо уверены в его возвращении. Обсуждая слухи и прошлые события, разработчик также прокомментировал ситуацию, заявив, что утечки могут раздражать, когда фанаты так сильно им верят.

Обсуждая утечки с VGC, продюсер серии Resident Evil Масато Кумазава заявил, что он не против утечек. Продюсер не возражает против преждевременных утечек информации, даже если она достоверна. Однако ему не нравится, что некоторые фанаты воспринимают утечки как абсолютную правду, даже если это не так.

Он пояснил, что такие фанаты иногда формируют у себя ложные ожидания и в итоге разочаровываются, когда их ожидания оказываются неверными. Это главная претензия Масато Кумазавы к утечкам, поскольку он считает, что люди убеждают себя в их реальности.

Информация, появляющаяся в интернете в виде утечек, независимо от того, правдивая она или нет, раздражает меня не так сильно, как тот факт, что ещё неподтверждённая информация воспринимается как истина людьми, решившими, что она должна быть правдой.

Хотя разработчик не ссылался на какие-либо конкретные утечки, трудно не предположить, что это заявление отсылает к слухам о появлении Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem.