Продюсер вновь заверил, что хоррор в Resident Evil Requiem станет главным элементом

Resident Evil Requiem станет самой страшной игрой франшизы. Capcom решила вернуться к истокам survival horror, отойдя от более экшен-ориентированного тона, характерного для последних игр серии.

Продюсер игры Масато Кумадзава интервью Press Start заявил:

Мы понимаем, почему Resident Evil 4 и Village стали более экшен-ориентированными. Анализируя отзывы, мы понимаем, что фанаты предпочитают больше ужасов. Resident Evil Requiem разрабатывалась задолго до Village. Мы хотели, чтобы хоррор стал главным элементом.

В Requiem игроки возьмут на себя роль Грейс Эшкрофт, технического аналитика ФБР. В отличие от предыдущих главных героев, Грейс не обладает исключительными боевыми навыками, что заставляет игроков убегать от угроз вместо того, чтобы противостоять им напрямую.

В Resident Evil Requiem мы решили сделать игру страшной до самого конца. Но, если говорить точнее, речь идёт не о постоянном пугании людей, а об использовании элементов, не относящихся к хоррору, для усиления пугающих моментов. Например, если есть хоррор, нужно добавить немного экшена. Вводя экшен и заставляя игрока не думать об ужасе, следующий пугающий момент будет иметь гораздо большее воздействие, чем постоянные скримеры.

Продюсер также продемонстрировал большую открытость к отзывам фанатов:

Не уверен, что все команды разработчиков так поступают, но я лично стараюсь читать все комментарии в социальных сетях. Пожалуйста, поделитесь своим мнением! У меня очень хорошее психическое здоровье, я спокойно читаю комментарии.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.