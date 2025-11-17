ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 529 оценок

Продюсер вновь заверил, что хоррор в Resident Evil Requiem станет главным элементом

monk70 monk70

Resident Evil Requiem станет самой страшной игрой франшизы. Capcom решила вернуться к истокам survival horror, отойдя от более экшен-ориентированного тона, характерного для последних игр серии.

Продюсер игры Масато Кумадзава интервью Press Start заявил:

Мы понимаем, почему Resident Evil 4 и Village стали более экшен-ориентированными. Анализируя отзывы, мы понимаем, что фанаты предпочитают больше ужасов. Resident Evil Requiem разрабатывалась задолго до Village. Мы хотели, чтобы хоррор стал главным элементом.

В Requiem игроки возьмут на себя роль Грейс Эшкрофт, технического аналитика ФБР. В отличие от предыдущих главных героев, Грейс не обладает исключительными боевыми навыками, что заставляет игроков убегать от угроз вместо того, чтобы противостоять им напрямую.

В Resident Evil Requiem мы решили сделать игру страшной до самого конца. Но, если говорить точнее, речь идёт не о постоянном пугании людей, а об использовании элементов, не относящихся к хоррору, для усиления пугающих моментов. Например, если есть хоррор, нужно добавить немного экшена. Вводя экшен и заставляя игрока не думать об ужасе, следующий пугающий момент будет иметь гораздо большее воздействие, чем постоянные скримеры.

Продюсер также продемонстрировал большую открытость к отзывам фанатов:

Не уверен, что все команды разработчиков так поступают, но я лично стараюсь читать все комментарии в социальных сетях. Пожалуйста, поделитесь своим мнением! У меня очень хорошее психическое здоровье, я спокойно читаю комментарии.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

15
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

да кому не плевать? Игры этой серии полное овно! Фильмы с Милой Йовович куда пизже

14
ДаДжи

первый фильм с милкой чего то стоил,дальше несмотрибельно (включая каст ады и джил).а франшиза резика конечно не гта но в мире её знают и ждут миллионы

3
это никогда не шрекончитс ДаДжи

миллионы капрофагов! Все фильмы с Милой были великолепны, но вот игры это позорище

Никита Дроздоvv это никогда не шрекончитс

Если только первые три фильма

2
saa0891

Да уж как я и предполагал в очередной раз просто подтвердили что Резик превратился тупо в симулятор ходьбы, сиденья в шкафчиках и ползанье на корточках, на нормальный арсенал оружия, кучу зомбей и различных монстров, боссов можно не надеяться.

Ну и я так понимаю эта крынжовая клуша со скрина будет неубиваемая как Немезис, вот только с Немезиса падали обвесы для оружия и различный лут [в оригинале части оружия] и Немезис ещё классно мутировал на протяжении всей игры.

Печально, по сути только Capcom на протяжении не одного десятка лет выпускали игры в этом жанре не смотря ни на что. естественно были и другие классные серии The Evil Within, Dead Space [которые в очень многих аспектах сделаны куда интересней чем RE] но тут ключевое слово именно были, хотя конечно за ремейк Dead Space я бесконечно благодарен.

Ну и конечно радует что есть еще различные инди проекты в которые я тоже с удовольствием играю.

8
jax baron

это тебе не 6 часть играть двумя персами + огромный сюжет + много оружия +музон+разные боссы.

1
Никита Дроздоvv

Есть большая вероятность, что будет не очень хорошая игра, так как в предыдущие разы Capcom не скрывали игру так сильно и демо не отменяли. Плюс акцент на хорроре, я жду подвоха. Эх, печально это. Не знаю, у кого как, но у меня как-то мало надежд на игру.

6
Noowners
Никита Дроздоvv Noowners

Но я вот так вот считаю

1
sa1958

Уже боимся.

3
WerGC

главное есть проработанный вид от 3 лица а ни как в других играх для галочки

3
Danila Demi

этот монстр точно ее мамка.

3
MNM 777
2
ruslan_dzusev

ну странно бы было если главным элементом стал например бдсм...игруха та не первая часть, знакомы с лором

2
jax baron

вот про бдмс жанр попадробнее пожалуйста..............

2
MNM 777 jax baron

)

3
bob-ttz

Главное чтобы игра снова стала квестом, а не линейной бродилкой, где ключ от двери лежит рядом с дверью

1
jax baron

минусы? лучше бы вообще без ключей, как в 6 части.

2
Никита Дроздоvv

Лучше уж линейной бродилкой

3