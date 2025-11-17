Продюсер вновь заверил, что хоррор в Resident Evil Requiem станет главным элементом

Resident Evil Requiem станет самой страшной игрой франшизы. Capcom решила вернуться к истокам survival horror, отойдя от более экшен-ориентированного тона, характерного для последних игр серии.
Продюсер игры Масато Кумадзава интервью Press Start заявил:
Мы понимаем, почему Resident Evil 4 и Village стали более экшен-ориентированными. Анализируя отзывы, мы понимаем, что фанаты предпочитают больше ужасов. Resident Evil Requiem разрабатывалась задолго до Village. Мы хотели, чтобы хоррор стал главным элементом.
В Requiem игроки возьмут на себя роль Грейс Эшкрофт, технического аналитика ФБР. В отличие от предыдущих главных героев, Грейс не обладает исключительными боевыми навыками, что заставляет игроков убегать от угроз вместо того, чтобы противостоять им напрямую.
В Resident Evil Requiem мы решили сделать игру страшной до самого конца. Но, если говорить точнее, речь идёт не о постоянном пугании людей, а об использовании элементов, не относящихся к хоррору, для усиления пугающих моментов. Например, если есть хоррор, нужно добавить немного экшена. Вводя экшен и заставляя игрока не думать об ужасе, следующий пугающий момент будет иметь гораздо большее воздействие, чем постоянные скримеры.
Продюсер также продемонстрировал большую открытость к отзывам фанатов:
Не уверен, что все команды разработчиков так поступают, но я лично стараюсь читать все комментарии в социальных сетях. Пожалуйста, поделитесь своим мнением! У меня очень хорошее психическое здоровье, я спокойно читаю комментарии.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.
да кому не плевать? Игры этой серии полное овно! Фильмы с Милой Йовович куда пизже
первый фильм с милкой чего то стоил,дальше несмотрибельно (включая каст ады и джил).а франшиза резика конечно не гта но в мире её знают и ждут миллионы
миллионы капрофагов! Все фильмы с Милой были великолепны, но вот игры это позорище
Если только первые три фильма
Да уж как я и предполагал в очередной раз просто подтвердили что Резик превратился тупо в симулятор ходьбы, сиденья в шкафчиках и ползанье на корточках, на нормальный арсенал оружия, кучу зомбей и различных монстров, боссов можно не надеяться.
Ну и я так понимаю эта крынжовая клуша со скрина будет неубиваемая как Немезис, вот только с Немезиса падали обвесы для оружия и различный лут [в оригинале части оружия] и Немезис ещё классно мутировал на протяжении всей игры.
Печально, по сути только Capcom на протяжении не одного десятка лет выпускали игры в этом жанре не смотря ни на что. естественно были и другие классные серии The Evil Within, Dead Space [которые в очень многих аспектах сделаны куда интересней чем RE] но тут ключевое слово именно были, хотя конечно за ремейк Dead Space я бесконечно благодарен.
Ну и конечно радует что есть еще различные инди проекты в которые я тоже с удовольствием играю.
это тебе не 6 часть играть двумя персами + огромный сюжет + много оружия +музон+разные боссы.
Есть большая вероятность, что будет не очень хорошая игра, так как в предыдущие разы Capcom не скрывали игру так сильно и демо не отменяли. Плюс акцент на хорроре, я жду подвоха. Эх, печально это. Не знаю, у кого как, но у меня как-то мало надежд на игру.
Но я вот так вот считаю
Уже боимся.
главное есть проработанный вид от 3 лица а ни как в других играх для галочки
этот монстр точно ее мамка.
ну странно бы было если главным элементом стал например бдсм...игруха та не первая часть, знакомы с лором
вот про бдмс жанр попадробнее пожалуйста..............
)
Главное чтобы игра снова стала квестом, а не линейной бродилкой, где ключ от двери лежит рядом с дверью
минусы? лучше бы вообще без ключей, как в 6 части.
Лучше уж линейной бродилкой