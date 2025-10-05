"Раккун-Сити был стёрт с лица земли" - режиссёр оригинальной Resident Evil 3 о возвращении города в Requiem

Режиссёр классической Resident Evil 3 Казухиро Аояма высказался о том, как изображён Раккун-Сити в новой Resident Evil 9: Requiem. В оригинальной версии Resident Evil 3: Nemesis, выпущенной в 1999 году, город был полностью уничтожен термобарической ракетой, которая охватила весь город, включая такие знаковые места, как полицейский участок RPD.

В интервью Under the Mayo он рассказал, что команда не планировала взрывать город, когда Nemesis задумывалась как спин-офф. Но когда было решено, что игра станет официальным номерным сиквелом, студия хотела поставить точку в истории Раккун-Сити и предложить окончательную концовку.

Аояма объяснил, что изначально планировалось полностью уничтожить его, не оставив после себя ничего: «Раккун-Сити был буквально стёрт с лица земли».

В рамках проекта Under the Mayo не стал вдаваться в подробности, говоря о версии событий, изложенной в Requiem, «из профессиональной вежливости», ограничившись тем, что его реакция была «интересной» и что ему «было интересно, были ли там путешествия во времени».

Это заявление прозвучало в ответ на новость о том, что Раккун-Сити вернётся в качестве одного из мест действия в Requiem, что ставит под сомнение преемственность канона серии. Однако в ремейке Resident Evil 3 Capcom сделала последствия взрыва менее очевидными, что указывает на изменение канона в новой версии.

Поклонники франшизы помнят, что уничтожение Раккун-Сити стало одним из самых впечатляющих моментов серии: мощный взрыв превратил в пепел все места, которые игроки исследовали в предыдущих играх. Полицейский участок RPD, больница и другие знаковые достопримечательности были полностью уничтожены в оригинальной сюжетной линии.

Вид сверху на разрушенный Раккун-Сити, вызванный мощным взрывом в оригинальной версии Resident Evil 3.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.