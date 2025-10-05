"Раккун-Сити был стёрт с лица земли" - режиссёр оригинальной Resident Evil 3 о возвращении города в Requiem

Режиссёр классической Resident Evil 3 Казухиро Аояма высказался о том, как изображён Раккун-Сити в новой Resident Evil 9: Requiem. В оригинальной версии Resident Evil 3: Nemesis, выпущенной в 1999 году, город был полностью уничтожен термобарической ракетой, которая охватила весь город, включая такие знаковые места, как полицейский участок RPD.
В интервью Under the Mayo он рассказал, что команда не планировала взрывать город, когда Nemesis задумывалась как спин-офф. Но когда было решено, что игра станет официальным номерным сиквелом, студия хотела поставить точку в истории Раккун-Сити и предложить окончательную концовку.
Аояма объяснил, что изначально планировалось полностью уничтожить его, не оставив после себя ничего: «Раккун-Сити был буквально стёрт с лица земли».
В рамках проекта Under the Mayo не стал вдаваться в подробности, говоря о версии событий, изложенной в Requiem, «из профессиональной вежливости», ограничившись тем, что его реакция была «интересной» и что ему «было интересно, были ли там путешествия во времени».
Это заявление прозвучало в ответ на новость о том, что Раккун-Сити вернётся в качестве одного из мест действия в Requiem, что ставит под сомнение преемственность канона серии. Однако в ремейке Resident Evil 3 Capcom сделала последствия взрыва менее очевидными, что указывает на изменение канона в новой версии.
Поклонники франшизы помнят, что уничтожение Раккун-Сити стало одним из самых впечатляющих моментов серии: мощный взрыв превратил в пепел все места, которые игроки исследовали в предыдущих играх. Полицейский участок RPD, больница и другие знаковые достопримечательности были полностью уничтожены в оригинальной сюжетной линии.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
После оборотней и вампиров с сиськами... какой там канон)
В плане сюжета франшизу уже перезапускать надо или делить на несколько веток.
вот бы игру по сюжету фильма он мне гораздо больше игры нравится
Надеюсь игре есть ещё много чем похвататься, чем соответствием окружающего пейзажа в новой части Резика.
Я думаю не сложно притянуть в девятку злополучный Раккун - ибо, даже если он уничтожен термоборической плюхой, не факт ведь, что последствия этого столь разрушительны для города, как если бы ударили несколькими бомбами 🤷
+ что мешает протагонистам девятки, посетить таки город и знакомые места, которые банально стали руинами, но подземные комплексы знакомых мест, серии присущи) Ждем возвращения в город)
Да всем пихуй, там от замбей ничего не осталось)