Разные ракурсы - разный ужас: режимы камеры в Resident Evil Requiem меняют восприятие хоррора

Компания Capcom в очередной раз напомнила про одну из главных особенностей новой части культовой серии хорроров Resident Evil. В Requiem смогут легко переключаться между режимами от первого и третьего лица. И разработчики подчеркивают, что это сделано не только для удобства игрока, но и, для того чтобы показать ужас с разных перспектив.

По словам разработчиков Resident Evil Requiem, выбор перспективы напрямую влияет на атмосферу. Вид от первого лица усиливает клаустрофобию и делает каждую встречу с врагом более резкой, а классическая камера за спиной героини позволяет лучше чувствовать пространство и эмоционально привязываться к Грейс.

Фанаты уже обсуждают различия между режимами. Обозреватели отмечают, что ограниченный обзор от первого лица значительно повышает напряжение, тогда как в третьем лице заметно больше анимаций героини — вплоть до её реакций и падений при бегстве. Capcom подчёркивает, что обе перспективы создавались параллельно, чтобы игроки могли выбрать именно тот стиль, который им ближе.

Оценить оба режима лично можно будет уже в начале следующего года. Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.