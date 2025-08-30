Разработчикам Resident Evil Requiem было интересно, как эпидемия повлияла на Раккун-Сити

Благодаря ремейкам Resident Evil 2 и Resident Evil 3 игроки получили шанс познакомиться (или вновь столкнуться) с эпидемией в Раккун-Сити. В Resident Evil Requiem мы возвращаемся в этот город спустя почти 30 лет после той печально известной катастрофы. Следуя за Грейс Эшкрофт в ее стремлении найти ответы на вопросы о смерти своей матери Алиссы Эшкрофт, игроки также узнают больше о «темной тени», которую оставила на городе эпидемия.

В интервью 4Gamer геймдиректор Коси Наканиси (Koshi Nakanishi) и продюсер Масато Кумазава (Masato Kumazawa) рассказали о решении вернуться в Раккун-Сити. По словам Наканиси, Resident Evil Requiem фокусируется на двух вещах — Грейс и Раккун-Сити. Обе были сформированы под влиянием шокирующих событий. Игроки смогут воочию увидеть эмоциональное путешествие Грейс, в ходе которого она раскрывает правду о смерти своей матери и примиряется со своей беспомощностью. По мере развития истории Грейс перед игроками раскроются последствия эпидемии в Раккун-Сити и то, как трагедия повлияла на выживших. По словам Наканиси, « Requiem » в названии игры отсылает к тому, как смерть Алиссы и жертв эпидемии в Раккун-Сити запомнилась живым.

Как признается Наканиси, ему всегда хотелось как следует поразмышлять над последствиями эпидемии в Раккун-Сити. Он сравнивает это с «рисом, пролежавшим неделю в рисоварке — не хочется открывать крышку, но в конце концов любопытство берет верх». Именно это любопытство в итоге привело его обратно в город, который стал местом действия игры.

Оставляя странную ассоциацию Наканиси в стороне, Кумазава сказал, что, поскольку история Итана Уинтерса получила свое завершение в Resident Evil Village, сейчас как нельзя подходящий момент для возвращения в Раккун-Сити. Он добавил, что, так как в Resident Evil фигурирует несколько героев и событий, то Capcom не будет против того, чтобы поклонники могли насладиться своими любимыми элементами франшизы. Тем не менее, они хотят быть уверены, что в Resident Evil Requiem они отдадут должное Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.