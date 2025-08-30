ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 447 оценок

Разработчикам Resident Evil Requiem было интересно, как эпидемия повлияла на Раккун-Сити

Gruz_ Gruz_

Благодаря ремейкам Resident Evil 2 и Resident Evil 3 игроки получили шанс познакомиться (или вновь столкнуться) с эпидемией в Раккун-Сити. В Resident Evil Requiem мы возвращаемся в этот город спустя почти 30 лет после той печально известной катастрофы. Следуя за Грейс Эшкрофт в ее стремлении найти ответы на вопросы о смерти своей матери Алиссы Эшкрофт, игроки также узнают больше о «темной тени», которую оставила на городе эпидемия.

В интервью 4Gamer геймдиректор Коси Наканиси (Koshi Nakanishi) и продюсер Масато Кумазава (Masato Kumazawa) рассказали о решении вернуться в Раккун-Сити. По словам Наканиси, Resident Evil Requiem фокусируется на двух вещах — Грейс и Раккун-Сити. Обе были сформированы под влиянием шокирующих событий. Игроки смогут воочию увидеть эмоциональное путешествие Грейс, в ходе которого она раскрывает правду о смерти своей матери и примиряется со своей беспомощностью. По мере развития истории Грейс перед игроками раскроются последствия эпидемии в Раккун-Сити и то, как трагедия повлияла на выживших. По словам Наканиси, « Requiem » в названии игры отсылает к тому, как смерть Алиссы и жертв эпидемии в Раккун-Сити запомнилась живым.

Как признается Наканиси, ему всегда хотелось как следует поразмышлять над последствиями эпидемии в Раккун-Сити. Он сравнивает это с «рисом, пролежавшим неделю в рисоварке — не хочется открывать крышку, но в конце концов любопытство берет верх». Именно это любопытство в итоге привело его обратно в город, который стал местом действия игры.

Оставляя странную ассоциацию Наканиси в стороне, Кумазава сказал, что, поскольку история Итана Уинтерса получила свое завершение в Resident Evil Village, сейчас как нельзя подходящий момент для возвращения в Раккун-Сити. Он добавил, что, так как в Resident Evil фигурирует несколько героев и событий, то Capcom не будет против того, чтобы поклонники могли насладиться своими любимыми элементами франшизы. Тем не менее, они хотят быть уверены, что в Resident Evil Requiem они отдадут должное Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

21
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Енот Херсонский

Это мы ждем, это мы покупаем и в это мы будет играть! Осталось не так уж и долго)

7
pandore

ага всем очень интересно как ноунейм находит воспоминания о своей матери которой в номерных частях не было вообще.

6
gamemodenpcs

Стоит еще напомнить, что капы отрицали каноничность аутбрейк с серией ре, а тут переобулись резко, лишь бы новых малюток заинтриговать.

1
sa1958

Всё очень плохо после эпидемии, а как же иначе может быть.

NeroTrion

Разве взрыв не стёр весь город?

North235

Примерно половину города