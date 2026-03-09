ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 462 оценки

Разработчики Resident Evil Requiem добавили неожиданную деталь, чтобы сделать зомби реалистичнее

IKarasik IKarasik

Игроки обнаружили необычную и довольно неприятную деталь в хорроре Resident Evil Requiem от Capcom. Оказалось, что разработчики уделили внимание даже физиологическим особенностям мертвых тел, из-за чего зомби в игре выглядят более реалистично.

Пользователи заметили, что у некоторых заражённых персонажей на одежде присутствуют коричневые следы. Эта деталь связана с тем, что после смерти человеческое тело может непроизвольно освобождать кишечник — явление, которое иногда упоминается в криминалистике.

По мнению фанатов, авторы проекта, вероятно, решили учесть этот факт, показывая последствия воздействия вируса на тело жертвы. В мире серии Resident Evil заражение, как правило, фактически приводит к гибели носителя, после чего вирус возвращает тело к подобию жизни.

Игроки обратили внимание на такую особенность в сцене с крушением вертолёта, где появляется сразу несколько заражённых. Один из пользователей отметил на форуме Reddit, что у каждого из них на одежде можно заметить одинаковую деталь.

Сообщество отреагировало на находку с юмором, шутя о том, что в команде художников мог быть специалист, отвечающий за подобные мелочи. При этом многие игроки признали, что такой уровень внимания к деталям демонстрирует стремление разработчиков сделать атмосферу игры максимально правдоподобной.

Комментарии:  29
AndralStormborn

Фу, омерзительно. Вот потому мне не хочется играть эти резики, неприятно на такое смотреть.

Один только резик играл, где надо за Джилл бегать, но и то с реплейсером зомбей на нечто менее омерзительное

20
sapphire_n

Надеюсь все, а не только мужики?

8
AdriftDylan

Тот случай,когда в 1998 году на Соньке под зомбаками вообще лужи крови вытекали,и так определялось убил или нет.Мне игра не зешла Реквием,по бырому пробежал с гипервизором и забыл.

8
saa0891

Я начал проходить на Безумии и на первой же локации за Леона заметил что очень многие зомбы говорят различные фразы, до этого некоторые зомбы тоже произносили фразы но тут они все прямо разговорились.

4
