Разработчики Resident Evil Requiem добавили неожиданную деталь, чтобы сделать зомби реалистичнее

Игроки обнаружили необычную и довольно неприятную деталь в хорроре Resident Evil Requiem от Capcom. Оказалось, что разработчики уделили внимание даже физиологическим особенностям мертвых тел, из-за чего зомби в игре выглядят более реалистично.

Пользователи заметили, что у некоторых заражённых персонажей на одежде присутствуют коричневые следы. Эта деталь связана с тем, что после смерти человеческое тело может непроизвольно освобождать кишечник — явление, которое иногда упоминается в криминалистике.

По мнению фанатов, авторы проекта, вероятно, решили учесть этот факт, показывая последствия воздействия вируса на тело жертвы. В мире серии Resident Evil заражение, как правило, фактически приводит к гибели носителя, после чего вирус возвращает тело к подобию жизни.

Игроки обратили внимание на такую особенность в сцене с крушением вертолёта, где появляется сразу несколько заражённых. Один из пользователей отметил на форуме Reddit, что у каждого из них на одежде можно заметить одинаковую деталь.

Сообщество отреагировало на находку с юмором, шутя о том, что в команде художников мог быть специалист, отвечающий за подобные мелочи. При этом многие игроки признали, что такой уровень внимания к деталям демонстрирует стремление разработчиков сделать атмосферу игры максимально правдоподобной.