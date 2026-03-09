Разработчики Resident Evil Requiem добавили неожиданную деталь, чтобы сделать зомби реалистичнее

Игроки обнаружили необычную и довольно неприятную деталь в хорроре Resident Evil Requiem от Capcom. Оказалось, что разработчики уделили внимание даже физиологическим особенностям мертвых тел, из-за чего зомби в игре выглядят более реалистично.
Пользователи заметили, что у некоторых заражённых персонажей на одежде присутствуют коричневые следы. Эта деталь связана с тем, что после смерти человеческое тело может непроизвольно освобождать кишечник — явление, которое иногда упоминается в криминалистике.
По мнению фанатов, авторы проекта, вероятно, решили учесть этот факт, показывая последствия воздействия вируса на тело жертвы. В мире серии Resident Evil заражение, как правило, фактически приводит к гибели носителя, после чего вирус возвращает тело к подобию жизни.
Игроки обратили внимание на такую особенность в сцене с крушением вертолёта, где появляется сразу несколько заражённых. Один из пользователей отметил на форуме Reddit, что у каждого из них на одежде можно заметить одинаковую деталь.
Сообщество отреагировало на находку с юмором, шутя о том, что в команде художников мог быть специалист, отвечающий за подобные мелочи. При этом многие игроки признали, что такой уровень внимания к деталям демонстрирует стремление разработчиков сделать атмосферу игры максимально правдоподобной.
Фу, омерзительно. Вот потому мне не хочется играть эти резики, неприятно на такое смотреть.
Один только резик играл, где надо за Джилл бегать, но и то с реплейсером зомбей на нечто менее омерзительное
Надеюсь все, а не только мужики?
Тот случай,когда в 1998 году на Соньке под зомбаками вообще лужи крови вытекали,и так определялось убил или нет.Мне игра не зешла Реквием,по бырому пробежал с гипервизором и забыл.
Я начал проходить на Безумии и на первой же локации за Леона заметил что очень многие зомбы говорят различные фразы, до этого некоторые зомбы тоже произносили фразы но тут они все прямо разговорились.