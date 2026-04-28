Разработчики Resident Evil Requiem объяснили, почему в игре так и не появилась Ада, и рассказали о майском DLC

В новом интервью изданию DenfaminicoGamer режиссер Resident Evil Requiem Акифуми Наканиси и продюсер Масато Кумадзава прокомментировали одно из главных разочарований фанатов - отсутствие Ады Вонг в девятой части серии. Как признались создатели, имя культовой героини всплывало на этапе разработки, однако органично вписать ее в историю Леона и Грейс так и не удалось.

Когда мы выстраивали сюжет "Реквиема", для Ады просто не нашлось места. Не было сцены, где ее появление было бы по-настоящему оправданно.

Продюсер Кумадзава добавил, что команда действительно обсуждала возможность появления персонажа, но в итоге история протагонистов получилась настолько самодостаточной, что дополнительные герои только нарушили бы ее гармонию.

История Леона и Грейс в итоге получилась завершенной и дающей чувство удовлетворения, поэтому мы приняли именно такое решение.

Кроме того, разработчики подтвердили, что в мае выйдет небольшое дополнение. Речь идет о мини-игре, которая откроется после прохождения основной кампании. Создатели обещают, что режим понравится тем, кому после финальных титров показалось: "Я еще не наигрался!"

Что касается сюжетного DLC, на данный момент я могу сказать только то, что оно активно разрабатывается… Так что пожалуйста, ждите с нетерпением. А вот мини-игра уже почти готова. Как мы и говорили, это будет "небольшая мини-игра", по сути, основанная на боевой системе основной кампании. Те, кто уже прошел основную игру и подумал "Я еще не наигрался!", увидев ее, будут довольны. Так что точите свои томагавки и ждите.