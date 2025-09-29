Разработчики Resident Evil: Requiem признались, что уже не понимают, насколько их игра страшная

Серия Resident Evil десятилетиями считалась эталоном видеоигрового хоррора, задавая планку для индустрии — от атмосферы тревоги до внезапных скримеров. Но, как оказалось, команда, создающая новую часть Resident Evil: Requiem, уже не всегда уверена, удаётся ли ей по-настоящему пугать игроков.

В интервью на Tokyo Game Show 2025 директор Косии Накадзиси и продюсер Масато Кумадзама рассказали, что после стольких лет работы над хоррорами у разработчиков вырабатывается «иммунитет» к собственным приёмам.

«Мы сделали столько этих игр, что сами уже не понимаем, страшно это или нет, пока не покажем игрокам», — признался Накадзиси.

По его словам, перед первыми презентациями Requiem на Summer Game Fest и Gamescom внутри студии даже возникли сомнения — действительно ли проект пугает так, как задумано.

Авторы также пояснили, что сознательно отказались от дальнейшего наращивания экшена, чтобы не повторить путь Resident Evil 5 и 6, которые слишком далеко ушли от хоррора. Новый проект больше ориентируется на атмосферу и стиль Resident Evil 2, чем на динамичность Resident Evil 4 или Village.

Интересно, что идея сделать протагонистку Грейс особенно уязвимой обсуждалась вплоть до крайностей: например, на ранних этапах команда думала о сценах с потерей конечностей. Однако такие решения в итоге сочли излишними.

Resident Evil: Requiem станет девятой основной частью серии и продолжит курс на возвращение к «чистому» survival horror.