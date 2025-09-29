Разработчики Resident Evil: Requiem признались, что уже не понимают, насколько их игра страшная

Серия Resident Evil десятилетиями считалась эталоном видеоигрового хоррора, задавая планку для индустрии — от атмосферы тревоги до внезапных скримеров. Но, как оказалось, команда, создающая новую часть Resident Evil: Requiem, уже не всегда уверена, удаётся ли ей по-настоящему пугать игроков.
В интервью на Tokyo Game Show 2025 директор Косии Накадзиси и продюсер Масато Кумадзама рассказали, что после стольких лет работы над хоррорами у разработчиков вырабатывается «иммунитет» к собственным приёмам.
«Мы сделали столько этих игр, что сами уже не понимаем, страшно это или нет, пока не покажем игрокам», — признался Накадзиси.
По его словам, перед первыми презентациями Requiem на Summer Game Fest и Gamescom внутри студии даже возникли сомнения — действительно ли проект пугает так, как задумано.
Авторы также пояснили, что сознательно отказались от дальнейшего наращивания экшена, чтобы не повторить путь Resident Evil 5 и 6, которые слишком далеко ушли от хоррора. Новый проект больше ориентируется на атмосферу и стиль Resident Evil 2, чем на динамичность Resident Evil 4 или Village.
Интересно, что идея сделать протагонистку Грейс особенно уязвимой обсуждалась вплоть до крайностей: например, на ранних этапах команда думала о сценах с потерей конечностей. Однако такие решения в итоге сочли излишними.
Resident Evil: Requiem станет девятой основной частью серии и продолжит курс на возвращение к «чистому» survival horror.
Походу в Capocm серьезно заболели иного объяснения их потока бредятины начиная с начала пиара девятой части найти сложно, это при том что до этого это были нормальные разрабы и выпускали отличные игры, что блин с ними случилось, что они решили свою Амнезию вместо Резика сделать.
Какой нахрен эталон хоррора, не была эта серия ни когда хоррором, это survival horror.
Я что-то всегда думал, что это RE больше про прюключенческий экшон с головоломками и менеджментом инвентаря, а не хоррор. Чего-то страшного в игре особо никогда не было. Всегда разрабы старались максимально смягчить, чтобы игроку было максимально уютно и лампово в мире игры. Да и фильмы тоже хоррором не назвать. Просто типа боевички, где зомбаки это мальчики для битья.
Сурвайвал хоррор же. Просто со временем стали все больше экшена делать
ох эти бл**ь заголовки , ну уже выжали все что можно
Итан там клеит конечности, а грейс они конечно пощадят)
А есть страшные игры? скорее персы ))
Нет конкурентов то у ре9? В следующем году?
Вот с таким лицом они создают эту игру! Настолько она страшная!
Да, значит ре10 будет ещё хлеще.
Да ладно, чего началось то? сделают как обычно, в начале поползаем по какому-нибудь заброшенному бомжатнику , потом найдём страшный дом, подскользнемся на какуле и упадём в канализацию где должен быть ебака-монстряка, далее абсолютно случайно натыкаемся на супер-пупер-дупер лабораторию размером с город о которой ну совсем никто не подозревал, сражаемся с гигантской глазастой опухолью, возможно даже трижды, убегаем роняя тапки посматривая на таймер, а то вдруг автобус уедет без нас, занавес, титры, стоячие овации, наблюдаем 80-90 баллов на профильных ресурсах.
очередной японский шиз, кодзимия распространяется по головам.