Разработчики Resident Evil Requiem заметили, что японские игроки чаще играют от третьего лица, а западные - от первого

Разработчики Resident Evil Requiem, новой игры в жанре хоррора на выживание от Capcom, представившие демоверсию на Tokyo Game Show 2025, обнаружили, что японские посетители чаще играли от третьего лица. С другой стороны, игроки, которые играли в ту же демоверсию на Gamescom 2025 в Кёльне, Германия, предпочитали играть от первого лица.

В интервью Denfaminicogamer гейм-директор Коси Наканиси предположил, что разница в предпочтениях игроков от первого лица может быть связана с их игровым опытом. В то время как многие западные игроки выросли на шутерах от первого лица для ПК, таких как Doom, для японских игроков определяющими стали консольные RPG от третьего лица, такие как Dragon Quest на Famicom. «Я думаю, что подобные различия существенны», — отметил он.

Конечно, не все западные игроки любят шутеры от первого лица, и не все японские игроки любят RPG. Наканиси видит, как меняется игровой ландшафт, поскольку многие молодые японские геймеры привыкают играть в игры от первого лица, такие как Minecraft и Apex Legends. Ему интересно наблюдать, как меняются предпочтения игроков по мере взросления, и он хотел бы получить полноценный анализ по этому вопросу.

Помимо возможности менять перспективу, которая влияет на уровень страха, разработчики Resident Evil Requiem делают всё возможное, чтобы сделать игру максимально доступной. Сообщается, что демоверсия TGS 2025 без проблем работает на Nintendo Switch 2, а возвращение в Раккун-Сити порадует как новичков, так и ветеранов серии.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X❘S и Nintendo Switch 2.