Разработчики Resident Evil Requiem запустили опрос для оценки ключевых параметров игры

Компания Capcom официально запустила масштабный опрос среди геймеров, успевших завершить прохождение Resident Evil Requiem. Разработчики стремятся детально изучить обратную связь и просят игроков поделиться развернутым мнением о самых разных аспектах, механиках и сюжетных решениях своего нового проекта.
Девятая номерная часть культовой франшизы дебютировала 27 февраля 2026 года на ПК и консолях, сразу же приковав к себе внимание игровой индустрии. Проект получил восторженные отзывы как от преданных фанатов серии, так и от профильной прессы, которая высоко оценила качество исполнения, атмосферу и нововведения в геймплее.
Помимо зрительской любви, игра демонстрирует феноменальные показатели на рынке. На данный момент Resident Evil Requiem бьет исторические рекорды продаж внутри серии, закрепив за собой статус одного из самых прибыльных и успешных релизов компании Capcom.
Главными героями RE Requiem выступают знакомый фанатам Леон Кеннеди и новая героиня — аналитик ФБР Грейс Эшкрофт. События разворачиваются спустя 30 лет в заброшенном отеле на Среднем Западе США и снова возвращают игроков к наследию Раккун-Сити. Проект сохранил классическую атмосферу survival horror: в нем реализована механика свободного переключения между видом от первого и третьего лица, а Леон получил новое холодное оружие для ближнего боя — томагавк.
А этот "опрос" сейчас с тобой в одной комнате?
Тоесть твой высер (блогом это назвать нельзя).
Это буквально 2 предложения и даже без ссылки и источника на этот "опрос".
Для блога маловато согласно правилам, потому все остальное, 3/4 текста - вода, общеизвестная информация ни о чем и словесный понос не относящиеся к теме.
Опрос где? Автор
Ну так отличная часть получилась [правда судя по утечкам много чего повырезали] хотя тот же ремейк RE 4 по мне так намного лучше, интересней, продолжительней и разнообразней. Очень надеюсь что для Реквиема сделают такое же качественное и полноценное ДЛС как ДЛС про Аду для ремейка RE 4.
Как же байтят, ух! Фанатики в восторге, они нужны, их заметили, они аггрессивно требуют ссылку. Дайте им ссылку, они хотят высказаться в пустоту. Так и представляю, миллионы болванов настрочили пару-тройку сотен тысяч страниц со своими хотелками и какой-то дурень из студии это перечитывает, скорее всего уборщица.