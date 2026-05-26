Разработчики Resident Evil Requiem запустили опрос для оценки ключевых параметров игры

Компания Capcom официально запустила масштабный опрос среди геймеров, успевших завершить прохождение Resident Evil Requiem. Разработчики стремятся детально изучить обратную связь и просят игроков поделиться развернутым мнением о самых разных аспектах, механиках и сюжетных решениях своего нового проекта.

Девятая номерная часть культовой франшизы дебютировала 27 февраля 2026 года на ПК и консолях, сразу же приковав к себе внимание игровой индустрии. Проект получил восторженные отзывы как от преданных фанатов серии, так и от профильной прессы, которая высоко оценила качество исполнения, атмосферу и нововведения в геймплее.

Помимо зрительской любви, игра демонстрирует феноменальные показатели на рынке. На данный момент Resident Evil Requiem бьет исторические рекорды продаж внутри серии, закрепив за собой статус одного из самых прибыльных и успешных релизов компании Capcom.

Главными героями RE Requiem выступают знакомый фанатам Леон Кеннеди и новая героиня — аналитик ФБР Грейс Эшкрофт. События разворачиваются спустя 30 лет в заброшенном отеле на Среднем Западе США и снова возвращают игроков к наследию Раккун-Сити. Проект сохранил классическую атмосферу survival horror: в нем реализована механика свободного переключения между видом от первого и третьего лица, а Леон получил новое холодное оружие для ближнего боя — томагавк.