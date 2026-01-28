Разработка Resident Evil Requiem началась в 2019 году с целью продолжить сюжет Resident Evil 6

Коси Наканиши, геймдиректор Resident Evil Requiem, рассказал в интервью блогу PlayStation Japan, что разработка Requiem началась с небольших проектов около шести лет назад, где-то между 2019 и 2020 годами, однако окончательный вид игра приобрела лишь в 2022 году. По его словам, проект возник после завершения сюжетной арки Итана Уинтерса в Resident Evil 7 и Resident Evil Village, когда команда решила возобновить и реорганизовать центральную повествовательную линию франшизы после отклонений, произошедших со времен Resident Evil 6.

Наканиши подчеркнул, что игра была разработана так, чтобы быть доступной как для новых игроков, так и для ветеранов. Присутствие Грейс, нового персонажа, не имеющего отношения к событиям Инцидента в Раккун-Сити, служит своего рода входными воротами для тех, кто не знаком с сагой, тогда как Леон С. Кеннеди олицетворяет всю тяжесть нарратива до настоящего момента (с 1998 года). Игра также исследует эмоциональное взросление Леона, вернушегося в город, где он впервые столкнулся с биотерроризмом.

Что касается идентичности франшизы, то, по словам разработчика, Resident Evil уникальна тем, что в ней удачно сбалансированы страх и удовольствие: несмотря на постоянное напряжение, со временем игрок обретает силу, необходимою для победы над монстрами. В REquiem этот ритм усиливается благодаря переключению между Грейс и Леоном. В то время как Грейс предлагает опыт, сосредоточенный на survival horror, с ограниченными ресурсами и уязвимостью, Леон обеспечивает более ориентированный на экшн геймплеем, позволяя высвободить накопленное ранее напряжение.

Взаимодействие между главными героями также влияет на структуру игры. Действия, совершенные одним персонажем, сказываются на прогрессе другого, например, убитые враги или упущенные предметы. Как утверждает Наканиши, связь между персонажами стимулирует к планированию и повышает желание пройти игру повторно.

Релиз девятой части популярной серии survival horror on Capcom, Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на ПК и консолях