Resident Evil отметит 30-летие сотрудничеством с Universal Studios Japan

Компания Capcom объявила о специальной коллаборации с тематическим парком Universal Studios Japan, посвящённой серии Resident Evil. Об этом сообщили во время недавней презентации Capcom Spotlight.

Подробности будущего события пока держатся в секрете. Известно лишь, что тематическая программа стартует в 2026 году и будет приурочена к 30-летнему юбилею легендарной хоррор-франшизы.

Кроме того, издатель подтвердил ещё один праздничный проект — новый аркадный автомат по мотивам Resident Evil 2. Он создаётся в сотрудничестве с Bandai Namco.

Интерес к серии сейчас особенно высок: недавно вышедшая игра Resident Evil Requiem стала одним из самых высоко оценённых релизов 2026 года и установила рекорд по скорости продаж среди игр франшизы.

Дополнительные подробности о сотрудничестве с парком развлечений и праздничных активностях обещают раскрыть позже.