Resident Evil получила новый официальный сайт, приуроченный к 30-летию серии

Компания Capcom открыла новый официальный сайт, посвященный 30-летию серии Resident Evil, который впоследствии будет пополняться новыми материалами по мере поступления новостей, что произойдет, скорее всего, в ближайшие часы.

За исключением верхней части, на которой размещен рекламный баннер с изображением главных героев серии, нарисованных в уникальном стиле, на новом сайте на данный момент нет никакой дополнительной информации. Разместившись на своеобразных тронах, перед нами предстают Леон С. Кеннеди, Клэр Редфилд, Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Грейс Эшкрофт и Ада Вонг, которые, очевидно, являются наиболее значимыми персонажами для празднования 30-летнего юбилея Resident Evil.

Разумеется, за кадром остались множество персонажей, но именно они, бесспорно, являются самыми важными, а появление Грейс Эшкрофт обосновано статусом главной героини грядущей новой главы. Именно Resident Evil Requiem покажут на gamescom Opening Night Live 2025, которое состоится сегодня вечером в 21:00 по московскому времени.

Открытие официального юбилейного сайта серии также намекает на другие важные новости, которые могут появиться в скором будущем, а пока нам остается только ждать дальнейшего развития событий.