Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 416 оценок

Resident Evil получила новый официальный сайт, приуроченный к 30-летию серии

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom открыла новый официальный сайт, посвященный 30-летию серии Resident Evil, который впоследствии будет пополняться новыми материалами по мере поступления новостей, что произойдет, скорее всего, в ближайшие часы.

За исключением верхней части, на которой размещен рекламный баннер с изображением главных героев серии, нарисованных в уникальном стиле, на новом сайте на данный момент нет никакой дополнительной информации. Разместившись на своеобразных тронах, перед нами предстают Леон С. Кеннеди, Клэр Редфилд, Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Грейс Эшкрофт и Ада Вонг, которые, очевидно, являются наиболее значимыми персонажами для празднования 30-летнего юбилея Resident Evil.

Разумеется, за кадром остались множество персонажей, но именно они, бесспорно, являются самыми важными, а появление Грейс Эшкрофт обосновано статусом главной героини грядущей новой главы. Именно Resident Evil Requiem покажут на gamescom Opening Night Live 2025, которое состоится сегодня вечером в 21:00 по московскому времени.

Открытие официального юбилейного сайта серии также намекает на другие важные новости, которые могут появиться в скором будущем, а пока нам остается только ждать дальнейшего развития событий.

28
10
Комментарии: 10
Dark Corsair

Героя 7 и 8 частей забыли)

Yapa Skuda

Кому он наhuy там нужен? У него даже ебальника нет то толком

Otavek

Плесень который?

Dark Corsair Yapa Skuda

Как раз в арте можно было бы шуточно это изобразить)

BaGa-HaCkEr

Прикольный АРТ получился.)))

Otavek

Это такой тизер персонажей, которые появятся в ре 9 или очередной троллинг от Кэпком?

Otavek

Арт, кстати, классный

iMattz

Ввели ноунейма Грейс в канон с динозавтрами серии. Рановато, по-моему.