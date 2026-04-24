Resident Evil Requiem бьет рекорды: продажи девятой части серии превысили 7 миллионов копий

Хоррор-блокбастер Resident Evil Requiem продолжает триумфальное шествие по полкам магазинов и жестким дискам игроков. Всего через два месяца после релиза игра преодолела отметку в 7 миллионов проданных копий, установив новый рекорд скорости продаж для легендарной франшизы Capcom.

Знаменательную новость лично подтвердил геймдиректор проекта Коши Наканиши. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию праздничных тортов, которые команда разработчиков заказала в честь достижения этого рубежа.

Важно отметить, что Requiem стала самой быстропродаваемой игрой в истории серии, обогнав по темпу продаж даже таких гигантов, как ремейк четвертой части. На данный момент Capcom не выпускала официального пресс-релиза, однако данных от самого геймдиректора достаточно, чтобы говорить о феноменальном успехе тайтла.