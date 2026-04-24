Resident Evil Requiem бьет рекорды: продажи девятой части серии превысили 7 миллионов копий

Хоррор-блокбастер Resident Evil Requiem продолжает триумфальное шествие по полкам магазинов и жестким дискам игроков. Всего через два месяца после релиза игра преодолела отметку в 7 миллионов проданных копий, установив новый рекорд скорости продаж для легендарной франшизы Capcom.
Знаменательную новость лично подтвердил геймдиректор проекта Коши Наканиши. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию праздничных тортов, которые команда разработчиков заказала в честь достижения этого рубежа.
Важно отметить, что Requiem стала самой быстропродаваемой игрой в истории серии, обогнав по темпу продаж даже таких гигантов, как ремейк четвертой части. На данный момент Capcom не выпускала официального пресс-релиза, однако данных от самого геймдиректора достаточно, чтобы говорить о феноменальном успехе тайтла.
Батя зарешал и своей крутостью поднял кучу кэша.😎
Поздравляю Сapcom с таким успехом , реально радуют в последнее время .
Игра хорошая, особенно за Леона когда играешь .
Значит капком стоит продолжать в том же духе, с подобными сюжетами, для какого нибудь ре10 и так далее. Не глядя на всяческих недовольных чел и не глядя на всяческих жирных стримеров.
Если бы не было куска, за леона, игра скучнейшая была, хотя реквием и так скучная.